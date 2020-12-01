孟晚舟被拘滿2年　官司仍纏訟中方表慰問

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孟晚舟2年來一直力抗美國及加拿大的引渡。直到今年11月下旬，她的訴訟仍處於聽審程序，法院主要聽取參與逮捕孟晚舟的加國警方與海關官員證詞；而孟晚舟的律師則試圖以她被捕期間「權益遭到警方侵犯」為由，試圖阻撓引渡程序，但遭警方嚴詞否認。
而在孟晚舟被捕後不到1個月，中國便動手逮捕前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），還禁止進口加國生產且利潤豐厚的芥花籽，導致中加關係陷入低潮至今。
中新社報導，加拿大西部時間11月30日，叢培武與目前在溫哥華家中被限制行動的孟晚舟通電話，表達「親切慰問」，並聲稱孟晚舟被加方「錯誤拘押」已有兩年，中方對此十分掛念。
叢培武說，中國政府維護中國公民和企業「正當合法權益」的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，「糾正錯誤作法」，儘快作出將孟晚舟釋放的「正確決定」，並確保孟晚舟平安回到中國。
叢培武向孟晚舟，「公道自在人心，正義必將來臨！請妳堅定必勝信念，繼續保持健康。我們期待妳儘早平安回家」。
華為加拿大公司同一天發表聲明說，兩年來華為仍然對孟晚舟的清白充滿信心，並相信加拿大司法系統「能夠得出這一結論」。華為將繼續支持孟晚舟「尋求正義和自由」。（編輯：周慧盈）1091201