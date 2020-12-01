孟晚舟被拘滿2年　官司仍纏訟中方表慰問

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孟晚舟被拘滿2年　官司仍纏訟中方表慰問

中央社

calendar_today2020-12-01 14:04:55

▲華為財務長孟晚舟被加拿大限制行動至今滿2年，訴訟仍在持續。中國官方由駐加國大使叢培武出面慰問孟晚舟，要她「堅定必勝信念」；華為加拿大公司也同時發表聲明力挺孟晚舟。（圖／美聯社／達志影像）
▲華為財務長孟晚舟被加拿大限制行動至今滿2年，訴訟仍在持續。中國官方由駐加國大使叢培武出面慰問孟晚舟，要她「堅定必勝信念」；華為加拿大公司也同時發表聲明力挺孟晚舟。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者邱國強北京1日電）華為財務長孟晚舟被加拿大限制行動至今滿2年，訴訟仍在持續。中國官方由駐加國大使叢培武出面慰問孟晚舟，要她「堅定必勝信念」；華為加拿大公司也同時發表聲明力挺孟晚舟。
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美國政府2018年間指控，華為透過香港星通技術公司（SkyCom Tech Co.）及匯豐銀行帳戶與伊朗交易，違反美方對伊朗的制裁措施，而孟晚舟未誠實告知匯豐，涉嫌隱瞞。在美方要求引渡下，加拿大警方於同年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟，自此進入司法訴訟。
孟晚舟2年來一直力抗美國及加拿大的引渡。直到今年11月下旬，她的訴訟仍處於聽審程序，法院主要聽取參與逮捕孟晚舟的加國警方與海關官員證詞；而孟晚舟的律師則試圖以她被捕期間「權益遭到警方侵犯」為由，試圖阻撓引渡程序，但遭警方嚴詞否認。

而在孟晚舟被捕後不到1個月，中國便動手逮捕前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），還禁止進口加國生產且利潤豐厚的芥花籽，導致中加關係陷入低潮至今。

中新社報導，加拿大西部時間11月30日，叢培武與目前在溫哥華家中被限制行動的孟晚舟通電話，表達「親切慰問」，並聲稱孟晚舟被加方「錯誤拘押」已有兩年，中方對此十分掛念。

叢培武說，中國政府維護中國公民和企業「正當合法權益」的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，「糾正錯誤作法」，儘快作出將孟晚舟釋放的「正確決定」，並確保孟晚舟平安回到中國。

叢培武向孟晚舟，「公道自在人心，正義必將來臨！請妳堅定必勝信念，繼續保持健康。我們期待妳儘早平安回家」。
華為加拿大公司同一天發表聲明說，兩年來華為仍然對孟晚舟的清白充滿信心，並相信加拿大司法系統「能夠得出這一結論」。華為將繼續支持孟晚舟「尋求正義和自由」。（編輯：周慧盈）1091201
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