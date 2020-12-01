特企／百貨永續標竿　遠百實踐永續獲32項大獎

遠東百貨以「永續創造美好生活」 (sustain for a good life) 為願景，2020年在董事會以及經營高階團隊的帶領下，擴大展店、持續創新及成長，落實公司治理、環境保護、公益關懷等在地化行動成果豐碩，永續亮點優異，勇奪32個國內外獎項，永續績效卓越成為百貨績優模範生，為百貨業創建永續標竿，領航百貨業永續發展，共創永續未來。

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在經營團隊的共同努力下，遠東百貨近來屢受國內外永續指標大獎肯定。去年9月，榮獲亞太零售聯盟(FAPRA)頒發「最佳企業社會責任」大獎，成為近40年來，首家獲獎的台灣百貨公司，登上國際舞台發光。今年永續成效再創佳績，榮獲32項大獎，包括九項永續指標大獎，分別是：1個「國際性獎項」：AREA亞洲企業社會責任獎；2個「國家級獎項」：行政院國家永續發展獎、行政院國家企業環保獎；6個「台灣企業永續獎」：台灣TOP 50永續企業獎、創新成長獎、性別平等獎、創意溝通獎、氣候領袖獎、企業永續報告書白金獎(批發零售業第一名)，獎項數創下百貨業最佳紀錄，獲獎亮點成百貨業大贏家。

值得一提，遠百繼2018年榮獲行政院「國家永續發展獎」後，今年再度摘冠，成為全台第一，三年內兩度獲獎的唯一企業。遠百以六大永續行動連結政府18項永續發展目標，達成「企業永續經營，國家永續發展」的雙贏夥伴關係，11月25日下午徐雪芳總經理親自赴行政院領獎，帶回象徵企業永續發展的最高榮耀，與同仁分享喜悅。





深耕企業永續經營，遠百長期善盡企業公民角色，落實企業社會責任，並將獲獎鼓勵化為前進成長的動力，不斷在商品、服務、顧客體驗等面向與時俱進注入創新元素，期望帶給消費者驚喜，超越消費者的期待，讓百貨成為民眾體驗永續美好生活的場域。





53年來，遠東百貨以創新、轉型、多角化經營的發展模式，深入全台各地展店，為國人打造創新的百貨商場，提升民眾的生活品質也活絡地方經濟，樹立台灣百貨業最佳永續典範。展望下一步的永續目標，遠百將善用企業核心資源與能力，從「利己也利他」的精神出發，攜手更多利害關係人一起實踐環保、投入公益，成為永續經營的零售領導品牌。