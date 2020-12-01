特企／優渥實木2020年度廠拍　倒數計時！

歐德集團旗下最好的實木家具品牌-優渥實木家具為回饋客戶，睽違兩年再次舉辦廠拍活動，鑒於過往廠拍活動迴響熱烈，2020年分別於北部：桃園蘆竹物流中心、南部：優渥台南永康廠舉行，絕版商品一件不留，全面出清，以超優惠價格回饋給喜愛實木傢俱的消費族群，未來也將持續推陳出新，服務更多喜愛實木家具的民眾。

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優渥實木舉行廠拍特賣，全室居家所需家具應有盡有；近年來居家趨勢崇尚北歐簡約風，優渥實木廠拍特賣之家具滿足消費者對北歐居家風格的堅持。優渥實木廠拍於12/10-12/14登場，北部場於桃園蘆竹物流中心，開放時間為上午09:00到下午17:00；南部場設於優渥台南永康廠(台南市永康區中正北路197號)，開放時間上午10:00到晚上22:00，有專人導覽介紹，各式絕版商品、限量出清，原價57,700的雙人加大造型床架，只要9,999元；現代北歐直立式DVD架，原價12,400，廠拍價只要500元，簡單大方具巧藝，輕鬆營造簡約雅痞的居家空間，適合注重生活品味的您。歡迎有興趣的民眾，密切注意優渥實木FB官方粉絲專頁，用最輕鬆的價格，擁抱北歐實木家居生活。防疫期間請配合政府防疫規定，民眾請配戴口罩，入場前配合量測體溫。

優渥實木2020年度廠拍特賣





北部場：桃園蘆竹物流中心





時間：12/10-12/14 09:00-17:00





地址：桃園縣蘆竹鄉南山北路二段55號 (距永漢高爾夫球場約500公尺)



