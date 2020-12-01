誰先喊萊劑有毒？洪孟楷秀綠營2012抗議照：就是民進黨
誰先喊萊劑有毒？洪孟楷秀綠營2012抗議照：就是民進黨
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-01 14:06:25
立法院今（1）日邀請行政院長蘇貞昌來院備詢，外界關注含有萊克多巴胺美豬進口，國民黨、民進黨互相指責對方汙名化萊豬，指控對方把含有萊克多巴胺跟有毒劃上等號。國民黨立委洪孟楷質詢時，展示了一張民進黨在2012年反萊牛遊行的照片，表示是民進黨先把「含有萊克多巴胺等於有毒」的觀念灌輸給台灣人，現在又雙重標準，反控是國民黨先挑起。
「美國來的豬等於含有萊克多巴胺，含有萊克多巴胺等於有毒，這論點院長你不認同對不對？」洪孟楷質詢時，先以此問題引誘蘇貞昌上鉤，蘇也隨即接話「我沒這樣說阿，是你們遊行的時候，給我一張『毒』，好像美國的牛、豬肉有毒。」
接著洪孟楷展示一張民進黨在2012年反萊牛大遊行的照片，照片的最中間正是總統蔡英文、立法院長游錫堃，他們拿著寫著「反毒牛」的紅布條，洪孟楷問「這些人院長都認識吧？」蘇貞昌簡短回答「認識。」
洪孟楷痛批「都很眼熟，當時反什麼牛？反毒牛，這不就是道地的雙重標準，誰告訴我們萊克多巴胺有毒？民進黨，所以你要進口萊豬，不就等於餵國人毒豬？」蘇貞昌反擊道「你要揭露就完整，這是2012年，在國際標準出來的時候...」不等蘇貞昌把話說完，一旁的衛福部長陳時中搶話道「毒牛、毒豬大家都反，我們才訂安全容許量，我們反毒不反萊，萊克多巴胺不是毒。」洪孟楷質疑「民進黨不要又雙標，在野時這樣說，你們要不要跟國人道歉？說你們當初錯了？」蘇貞昌重申「毒大家都反，但在安全容許值以下就不是毒，委員這邏輯（不對）。」洪孟楷又指著照片問「那你們說這是誰先挑起的？我不怪你，你當時不在，但這些人是不是講錯了？」蘇貞昌再度跳針答「毒大家都反對，但在安全容許值以下就不是毒」。