10年前和Selina發生意外　俞灝明浴火重生演技升級

由湯唯、朱亞文主演的《大明風華》昨（30）日收視成績再創新高，劇中被朱亞文視為夢靨人物的俞灝明，繼之前在戲劇《那年花開月正圓》中扮演惡人角色「杜明禮」後，這次他在《大明風華》再度詮釋反派，演出漢王「朱高煦」，他為了爭奪王位，不惜和侄子朱亞文反目成仇。俞灝明說：「我不太認為朱高煦是反派，我覺得他只是比較外放、張揚。」

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▲王學圻（左）和俞灝明飾演父子。（圖 / 八大提供）

× ▲王學圻（左）和俞灝明飾演父子。（圖 / 八大提供）

除了朱亞文、湯唯男女主角是實力派的戲精外，劇中也網羅老戲骨王學圻、全方位偶像張藝興、以及10年前和Selina因拍爆破戲發生意外，浴火重生後演技更上一層樓的俞灝明。回想當初參與演出的心情，俞灝明表示，因為劇中人物和自己有不小的年齡差，就連性格上也大不相同，所以覺得難度很強、挑戰很大，在看完劇本後，覺得角色很豐富，就更想嘗試。他說：「當時也猶豫、擔心過，但導演說服我，跟我說我可以，也就堅定信心，就接演了！」

▲俞灝明認為角色很有難度。（圖 / 八大提供）

× ▲俞灝明認為角色很有難度。（圖 / 八大提供）

俞灝明進一步分析角色心境，因為「朱高煦」從小就跟著父親南征北戰，立下許多汗馬功勞，「作為一個皇子，想要父親認可，並兌現承諾給予王位，是很正常的！」俞灝明透露，在演出過程中，除了要塑造武將的氣勢、性格，最重要的是還要拿捏在父親面前有點敢鬧事，但又敬畏父親的分寸，「朱高煦」的確是個難度很強、挑戰很大的演出。