古坑國有林地無籍蝸牛圓夢　鄉公所專案助農民承租基地

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古坑國有林地無籍蝸牛圓夢　鄉公所專案助農民承租基地

記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-12-01 17:40:00

古坑國有林地無籍蝸牛圓夢　鄉公所專案助農民承租基地
▲古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經28年的爭取，終於可以合法租用，並在今日上午提出申請。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.01）
古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經27年爭取，在國產署和鄉公所的合力協助下，終於可以合法租用，並在今（1）日提出申請，待核審後即能落籍擁有門牌和申請水電。
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雲林縣古坑鄉棋盤、東和及新庄村第1801號水源涵養保安林解除國有地，面積約145公頃，近300位農民長年使用，自82年7月21日後，因受限種種因素而沒能取得符合規定的住居等證明，以致迄今27年來，均未能合法承租，雖自81年間即成立自救會爭取保安林解編和申租事宜，也遲遲未能合法承租。
▲古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經28年的爭取，終於可以合法租用，並在今日上午提出申請。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.01）
▲古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經28年的爭取，終於可以合法租用，並在今日上午提出申請。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.01）
嗣因法令鬆綁及完成國有地使用編定，農民合法租用始露出曙光，國有財產署中區分署雲林辦事處即成立專案小組，透過就村長及自救會協助，輔導超過250位民眾完成農地承租，但房屋基地部分因為山區多雲、林木高大遮蔽，造成民眾無法取得時間證明文件，經古坑鄉代主席鄭和義、鄉代表賴嘉濱、葉和源等和自救會極力奔走，國有財產署說明法令並給予建議，鄉公所出具時間證明，讓農民申租基地出現一道曙光。

古坑鄉長沈勝騰關心鄉民住居權益，遂成立專案小組成立協助辦理，透過舊村長和地方耆老協助認證，由公所發放時間證明給符合資格的農民，再經過國有財產署統一駐點收件，讓無籍蝸牛的農民得能順利承租長年居住的基地，完成安居樂業的夢想。

國產署雲林辦事處二股股長梁晉源指出，早年因住農居屋都位於山林中，而山林多雲霧和林木遮蔽，導致空照圖無法顯示和佐證，讓山農無法提出符合規定的證明，始無法順利承租；而今經法令鬆綁及完成國有地使用編定，以及1801自救會劉益松會長等地爭取下，已有66戶取得證明，將在正式申請經核審後，即可擁有至116年的基地承租權，而後若未違約，即可每8年再換約一次；也希望符合資格但尚未申請的民眾，在取得時間證明後，要趕快提出申請，以確保自身的權益。
▲古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經28年的爭取，終於可以合法租用，並在今日上午提出申請。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.01）
▲古坑鄉國有林地的無籍蝸牛經28年的爭取，終於可以合法租用，並在今日上午提出申請。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.01）
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