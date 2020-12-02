房市／台南北區買氣衝第一 安平、安南靠一條路連接南科
房市／台南北區買氣衝第一 安平、安南靠一條路連接南科
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 08:30:00
台南市地政局公布買賣移轉棟數，累計今年前11個月，北區移轉棟數1757棟，與去年同期相較增幅最高達25.6%，其次則是安平區19%、安南區16%。專家指出，新建案交屋同步帶動中古屋市場，此外，北區與安南區還受惠於北外環道建設加持，能夠吸引南科族群購屋，也是另一因素。
地政局數據顯示，今年11月買賣移轉棟數與去年同期相較，台南市整體成長13%，其中，年增率增幅最高的2個主要行政區，分別是安南區與安平區；若看前11個月累計的數據，年初房市曾一度受到疫情干擾，但北區、安平、安南區與去年同期相比，移轉棟數的成長幅度最為顯著，尤其北區成長最多。信義房屋海安文元店店長劉啓印表示，三區均有新建案交屋，對於交易量挹注甚多，其中應又以安南區新屋供給量最大。新建案多，同步帶旺了中古屋市場。目前北區預售屋成交價單坪已達28至30萬，10年內中古屋約25萬左右，若是屋齡20年以上則仍在1字頭，約600萬左右就能買到3房產品。
除此之外，劉啓印也指出，安南區與北區交易量增幅顯著，北外環道這項重大交通利多也是另一因素。北外環道是台南第四條東西向道路，串聯南科與台南市區，目前正分階段興建中，完工後，拉近安南、北區等地與南科的距離。至於安平，是擁有全台少數融合「重劃區、港灣海景、文化觀光」三項特色的區域，擁有重劃區整齊街廓，以及市政府、學校、公園等機關和設施等條件，居住品質佳，因此即使房價相對高，仍能吸引在地換屋族；再加上屬於觀光區，也容易吸引外地置產客目光，進而拉高整體交易量。