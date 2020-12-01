八大公共場所不戴口罩將罰　林智堅視察新竹火車站

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林智堅今日前往火車站和轉運站視察防疫時表示，疫情從年初延燒至今，台灣在中央地方政府合作下，相關防疫政策備受國際肯定，目前正值秋冬好發期，更需民眾一起配合，除了進入站內就必須配戴口罩外，民眾出入火車站的前後站出口都須量測體溫，轉運站入口也設有體溫感測器、搭乘客運前也須再次量體溫，若體溫過高業者可拒絕乘載。
另外，林智堅也向新竹火車站長呂永權、國光客運新竹站長張瑞章詢問，搭乘公共運輸是否可飲食﹔對此，他們回答，依據中央防疫規範，民眾維持安全距離或身旁旅客配戴口罩，即可飲食。
交通處也提醒民眾，只要進入大眾運輸「場站」就須配戴口罩，無論搭乘大眾運輸或「計程車」皆需戴口罩。
衛生局說，中央流行疫情指揮中心規範的八大場所，包含「醫療照護、公共運輸、賣場市集、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構」等人多密集的場所，都應佩戴口罩，未依規定經勸導不聽，處3000元至15000元之罰鍰。
衛生局表示，民眾如有固定需求，如吃飯、上健身房、上課成員固定時，可以不用配戴口罩，但應保持社交距離，活動前後也還是要戴好口罩，以利防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。