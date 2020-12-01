農工技藝精研創校史　全國技藝競賽每科都獲獎

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農工技藝精研創校史　全國技藝競賽每科都獲獎

記者洪佳伶、蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-12-01 21:20:00

農工技藝精研創校史　全國技藝競賽每科都獲獎
▲109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽成績揭曉，北港農工表現優異，農、工7科全都獲獎創校史佳績，抱回3座金手獎、7個優勝。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
109學年度全國高級中等學校學生技藝競賽成績揭曉，國立北港農工抱回多座獎項，共有七個職種獲獎，農、工共七科，科科都獲獎，創校史佳績，除了抱回一座團體獎、3座金手獎、7項優勝外，化工科更是打破30年的魔咒，終於突破重圍，摘回勝利的果實。
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在全國高級中等學校學生技藝競賽中，師生的表現相當耀眼，七個專業類科，科科都有斬穫，在農科技藝競賽中，農業機械科在黃天孟老師、凃伊駿主任的指導之下，於農業機械職種中，王煜翔同學、陳加勳同學皆榮獲金手獎、陳金興同學獲得優勝，此外，更抱回團體獎第一名。
▲畜產保健職種金手獎王郁儒(左)、畜產保健職種金手獎王煜翔(中)、畜產保健職種金手獎陳加勳(右)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
▲畜產保健職種金手獎王郁儒(左)、畜產保健職種金手獎王煜翔(中)、畜產保健職種金手獎陳加勳(右)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
畜產保健科所有的師長均投入指導選手的行列，在畜產保健職種當中，王郁儒同學榮獲金手獎，指導老師為葉金桂主任、林世偉老師，而由黃淑華老師、吳雅純主任所指導的吳佩玲同學則榮獲優勝。農場經營科蔡秉叡同學在陳怡貞老師、陳景明老師指導下，獲得農場經營職種優勝。

工科在技藝競賽中，也有突破的成績：機械科蘇嘉禾同學榮獲鉗工職種優勝，指導老師為鄧富源主任；電機科李建橙在張芷瑄老師的指導下，於工業配線職種職種榮獲優勝；資訊科賴明賢同學、周俊佑同學由王銘智老師、李冠勳老師指導，榮獲機器人職種優勝；而化工科特別值得慶祝，在李長孟主任的指導之下，許奕揚同學於化驗職種獲得優勝，與獎座睽違30年的化工科，今年終於努力有成，捷報傳來，化工科師生歡聲雷動。

▲機械科優勝是蘇家禾、鄧富源(指導老師)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
▲機械科優勝是蘇家禾、鄧富源(指導老師)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
校長廖宏瑩指出，每年全國技藝競賽在同學們高三時舉行，想在強手環伺的競技場中脫穎而出，除了飽滿的專業技能，更需發揮靈活的臨場反應力以及超強抗壓力，參賽同學們自高二膺選為選手後，就兢兢業業地在指導老師帶領下努力準備，必須經歷漫長且辛苦的訓練過程他們的經驗也告訴全校的同學們，「想要獲得，就必須付出」、「想要成功，就必須下苦功」、「想要學有所成，不只要努力，更要有堅定決心與態度」，期許同學們都能以勤懇的態度耕耘自己的未來。
▲打破30年的魔咒，化驗職種優勝許奕揚、李長孟(指導老師)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
▲打破30年的魔咒，化驗職種優勝許奕揚、李長孟(指導老師)。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
▲機器人撿球設計賴明賢、周俊佑。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
▲機器人撿球設計賴明賢、周俊佑。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.01）
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