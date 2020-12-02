巷仔內／什麼時候　打斷別人質詢成為國會新文化？

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蔣萬安提到他去屏東關心豬農時，被蘇貞昌反問「你去看哪家豬農？」蔣未及時回答便被台下民進黨立委噓聲，甚至有人對著他喊「講假的啦！」；另一位苦主林楚茵則是在質詢到健保是否調漲的議題時，剛質詢完、還沒離場的國民黨立委楊瓊瓔朝著台上大喊「當然是不要調漲啊！」所幸蔣、林都是台風穩健的人，最多面露尷尬，很快就抓回質詢的主導權，但從這兩個例子可看出，立委間連對同事的基本尊重都快沒了。
過去國會，即便是不同黨、政治光譜處在兩極的立法委員，朝野攻防你一拳、我一腳，但每個人都謹守對同事間基本的尊重。「你的質詢時間，我讓你把話講完」是立委間的默契，最大的干擾手段，常常是質疑對方「質詢超過時間了，主席要不要管一下」，就算不滿意對方的言論，也會在輪到他們上台時，朝著官員抱怨「剛剛某委員亂講。」
看誰不爽，就在他質詢時惡意干擾對方，別說有人會蓄意為之，這個建議拿去提供給每個立委，是所有人都要搖頭回絕的，但這件事在立法院上演了，一天2次，算進上禮拜時代力量邱顯智在質詢時，國民黨團在台下杯葛，那這次總質詢已發生3次。加害的立委可能是一時興起干擾、鼓譟，但這樣的風氣下去，那些受害的立委不是選擇默默吃虧，不然只能找機會報復。
每屆立院開議，立委們總會期許「朝野和諧」，但這靠立委諸公們自己約束自己的行為，否則國會整體形象、問政品質，恐怕只會越來越低落。
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