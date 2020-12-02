趙顯娥「堅果門」引公憤　一夕從韓國財閥千金變「國恥」

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2014 年 12 月 5 日時任大韓航空副社長的趙顯娥，搭乘大韓航空由美國紐約飛往韓國仁川的班機。在頭等艙內，趙顯娥向空服員要了杯水，空服員遞水時也拿了一包堅果。趙顯娥見堅果「沒有打開」突然暴怒，斥責空服員怠慢、不符合公司標準。大韓航空員工事後透露，趙顯娥當時在飛機內非常激動，辱罵空服員的字眼不堪入耳，其他空服員試著打圓場還被連帶責罵。
該乘務長朴昌鎮也出面道歉，並說明有關規定的修改，但趙顯娥並沒有買帳，強硬要求機長讓飛機停止起飛，調頭回到機場，並命令朴昌鎮下機。種種事蹟也讓朴昌鎮深感不滿，於 2015 年 7 月在美國紐約州女皇郡法院控告趙顯娥，要求趙顯娥精神賠償。朴昌鎮感歎道，在工作期間，就自己的權利和自尊心被無情踐踏，就像是封建時代的奴隸一般被強制勞動。
趙顯娥誇張的行徑被其他同機的旅客拍下，上傳至網路，引爆了韓國社會對權貴階級長期的不滿。民間團體「參與連帶」在事發一週後，控告趙顯娥要求飛機調頭違反《航空法》等規定，並在事後強迫員工作假證詞，稱「員工犯下大錯」試圖粉飾太平。
見事態嚴重，大韓航空會長趙亮鎬 12 日召開記者會為趙顯娥的行爲向國民道歉，表示希望得到韓國國民的原諒。韓國評論仍認為，趙顯娥即使是副社長，搭乘飛機也必須要遵守規定，她的行為反應了國內有錢人普遍存在的優越感和傲慢，在家族企業中自以為是國王；一些韓國媒體更痛批，航空公司作為國家門面，結果老闆的女兒卻讓整個國家蒙羞，在全世界面前丟盡了臉。
首爾西部地方檢察廳於同年 12 月 24 日正式發出逮捕令，以 4 項罪名起訴趙顯娥，包括更改飛機航線、阻礙飛行安全、強迫罪以及妨礙業務罪。同時，根據證人和檢方調查，趙顯娥還涉嫌對空服員暴力相向、恐嚇乘務長以及強迫員工作假陳述。趙顯娥被告上法庭後，宣布辭職並於 2015 年由首爾高等法院判刑有期徒刑 10 個月，緩刑 2 年。
然而屋漏偏逢連夜雨，趙顯娥的妹妹趙顯旼又爆出在會議上，向員工丟擲瓶裝水再次引起公憤。趙亮鎬只好召開記者會，再次乞求韓國國民的原諒，但趙亮鎬又在 2018 年涉嫌巨額逃稅。
醜聞纏身的大韓航空一家，變成被韓國民眾口中的「怪獸家族」從上到下都是仗勢欺人的「主子」，趙亮鎬的妻子李名熙被指控於 2013 年裝修首爾的豪宅時，嚴厲斥責工人並且對一名女性工作人員暴力相向，影片被上傳至網路引起一片譁然。李名熙掌管的仁川凱悅酒店員工還爆料，每次夫人到酒店時，總是口出惡言辱罵員工令人心生畏懼。
趙亮鎬的兒子趙元泰也被揭發在 20 多年前「走後門」取得仁荷大學的學歷，並在 2005 男對著抱著幼童的七旬老婦暴力相向；次女趙顯旼除了爆出，在商務會議中向廣告公司員工潑水，2018 年還被指控與姊姊趙顯娥，長期濫用職權要求大韓航空員工採購奢侈品，涉嫌走私而遭到海關調查，趙顯旼也因此被撤除職務。
韓國民眾對大韓航空兩千金的惡行記憶猶新，怒火一路燒到了大韓航空董事會，股東大會在 2019 年 3 月 27 日宣佈否決會長趙亮鎬連任董事，趙亮鎬不久後於 4 月 8 日因肺部疾病在美國過世，趙源泰獲任命為韓進集團董事長、大韓航空行政總裁。
2019 年歷經「怪獸家族」風波的趙顯娥，被丈夫指控長期對家人行使肢體和言語暴力，甚至對 2 個年僅 5 歲的雙胞胎兒子暴力相向，但趙顯娥也反駁丈夫酗酒，2 人的離婚官司仍在繼續。一直到近期，韓國女子團體爆出對造型設計師口出惡言的事件，爆料的設計師也以「堅果門」事件，形容涉事的女偶像，可見「趙顯娥」已經變成仗勢欺人的代名詞。