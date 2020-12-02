政院小編做梗圖惹議 蘇貞昌：未來標明出處、以免誤會
政院小編做梗圖惹議 蘇貞昌：未來標明出處、以免誤會
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-02 11:31:55
政院小編製作政策圖卡，屢遭在野黨質疑是公器私用、行政不中立，行政院長蘇貞昌昨（1）日接受民眾黨立委張其祿質詢時說，如果有做錯的地方，確實應該檢討，政院也有檢討改正，「這點是真的很對不起」。蘇貞昌今天上午出席資訊月活動時受訪表示，「未來也要標明出處，以免誤會」。
針對政院小編的作圖風波，蘇貞昌昨在立院致歉。今天蘇貞昌受訪時也說，時代在進步，對於很多訊息，媒體和人民都希望在第一時間了解，所以要請專業的同仁努力把很複雜或艱澀的政府政策，用很簡短的語言或圖卡，讓民眾在第一時間了解政府在為你做什麼。同仁也都很努力、也很辛苦，他特別要求相關同仁對於外界指教、有哪一些做得不夠、做得不好的地方，就要改正，未來也要標明出處，以免誤會。行政院前發言人丁怡銘因失言風波而下台，外傳發言人一職將由資深幕僚李懷仁接任，對此，蘇貞昌僅說，政府人事都會積極作業，如有定案就會向外界報告。
另外對於國民黨立院黨團指控行政院派警官隊監視他們開會，蘇貞昌表示，這實在是誤會，因為警官都很辛苦，下雨天他們站的地方被懷疑，但是其實不要為難基層警察人員，他們其實真的都在第一線很辛苦，行政院沒有必要派什麼警官去聽哪一個黨團的運作，大可不必往這一方面來做文章。
政府基於資安考量，進用中資通訊產品。不過時代力量立委王婉諭指出，她發現行政院的國會聯絡人使用華為手機。對此，蘇貞昌說，世界各國都受到中國產品資安疑慮的困擾，台灣在第一線更是戒慎恐懼，所以行政院對這方面有一個原則，希望所有公務人員公務機關都要謹慎注意資安問題，有同仁在這一方面有做得不夠周到，都會要求第一時間改正，也必須大家小心謹慎，因為資安非常重要。
另外，對於寶佳集團捲入勞動部勞金局投資組長游迺文的行賄案，董事長林陳海跟政商人士交好。對此，蘇貞昌說，他不認識這個董事長，也從來沒有往來，所以外界不要以訛傳訛。