板橋府中美學示範基地　10日舉辦願景展

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板橋府中美學示範基地　10日舉辦願景展

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-02 12:10:00

林家花園
▲侯友宜上任之後推動新美學，林家花園旁邊的道路也加以美化。(圖/記者康子仁攝)
新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」計畫，將在10日起至110年1月10日，在「板橋府中15」三樓展演廳舉辦「府中雙城 城市願景展」，向外界說明市府如何擘劃2030年城市願景，讓新北市重新蛻變，擁有新北市專屬的城市文化新風貌。
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新北市長侯友宜上台之後努力推動「新美學」，為賦予板橋府中老城區和現代化的板橋站城市新生命，進行整體規劃強化區域品牌，包括工務局、文化局、城鄉局等市府多個局處共同合作推動「板橋府中美學示範基地」計畫，積極打造「新美學」意象，融合府中地區人文歷史背景、地方產業、節慶活動等特色規劃區域品牌，透過區域品牌理念引導整體規劃，營造人本友善的步行空間，並以景觀強化歷史意象，賦予古城全新的價值。
▲工務局長詹榮鋒(右)和策展設計總監劉真蓉女士一起召開記者會，說明願景展內容。(圖/記者康子仁攝)
▲工務局長詹榮鋒(右4)和策展設計總監劉真蓉(右3)一起召開記者會，說明願景展內容。(圖/記者康子仁攝)
新北市政府特別將規劃成果以「府中雙城 城市願景展」方式，由工務局長詹榮鋒和策展設計總監劉真蓉女士一起召開記者會，說明願景展內容。

工務局長詹榮鋒表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規劃構想，一端為舊火車站為中心之古城區，另一端為四鐵共構的新板特區，將古城區與新板特區串聯一個「雙軸三廣場」主軸，透過「縣民大道」和「重慶路至北門街」這兩條綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線串聯，融合古城區與新城區的城市景觀。

工務局也重新規劃位於府中的「府中廣場」、「板橋站前廣場」及新北市政府後的「市民廣場」，將三個廣場的節點可以和區域街廓與生活型態相結合，並在「府中雙城」整體視覺系統引導下，讓新舊城區一公里的街道巷弄距離之間，可以匯聚成一座歷史底蘊與都會能量並存的雙城。

詹榮鋒指出，「府中雙城 城市願景展」展出期間自12月10日至110年1月10日止，12月10日將由侯友宜市長主持開幕式。展覽內容除了規劃圖說外，也透過8位生活於府中的人物訪談影片敘述府中精神，另有1：1000之模型結合特殊光影的城中劇場，呈現府中雙城樣貌與未來想像。展覽期間並安排4場講座沙龍，包括城市養成計劃、世代蹦出的文化味、生活養分大補帖、一個偉大城市的誕生等議題。
肩負本次策展重任的衍序規劃設計總監劉真蓉，曾經策劃「2020台灣設計展」和「2019台灣文博會」，她強調，城市品牌是一座城市的總體體驗，而核心價值則可以提升城市的公共品牌意識，她期待透過本次策展能為新北市打造出與眾不同的城市新價值，進而塑造2030年城市願景。
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