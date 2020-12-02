日職／陳偉殷爭奪戰展開　巨人樂天阪神都要搶

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根據日本媒體《日刊現代》報導，巨人、阪神、樂天等球團都有興趣，尤其以先發不足的巨人最有望。
一位洋聯球探說，「陳偉殷球速超過150公里，對左打者內角的二縫線速球，是他最大的武器，雖然稱不上王牌，但還是先發輪值之中可以吃下6、7局，失3分優質先發的投手。」
確實陳偉殷過去在中日隊表現優異，2010、2011年幫助龍隊建立王朝，2012年到美職打拚，他現在雖然是大聯盟最高薪選手，但是他融合美日球風，展現出自己的價值。
這位球探說：「他雖然已經35歲，被大聯盟判斷已經無法使用，但是我們跟其他球團都很關心他的狀況，而且他的表現超乎預期，若在保留名單外，絕對會被其他球團鎖定。」
重點在金錢面，陳偉殷雖然跟馬淋雨還有約，但是羅德以3000萬日幣的超優惠價格簽下他，可說是精打細算，因此季外羅德隊提出的金額，很難再讓陳偉殷回歸原球團。
「陳偉殷實力驚人，不只羅德，其他球團也是一樣有好評價，雖然想要留住他，但是陳偉殷經紀人是波拉斯，一定會要求讓自由市場決定價格，其他球團也會開出比羅德更好的條件。」
陳偉殷不但有機會吸引巨人、樂天、阪神球團爭取，巨人在日本大賽的慘敗，一定會有所補強，菅野智之也在近期決定要去大聯盟，他是唯一巨人單季10勝以上投手，加上桑契斯、今村信貴、田口麗斗兩位左投合計才5勝，畠世周、馬莎帝斯都只有4勝，先發投手不足。
別忘了，過去中日隊時期，陳偉殷還有外號「巨人殺手」，合計對巨人36勝，原辰德監督應該沒忘記。
其他如：阪神、樂天戰因為左投不足，或是戰績不佳，加上大野雄大確定留在中日，自由市場大魚，就剩下陳偉殷。