中市校園團膳業者拒「萊」豬　訂全國最嚴團膳契約

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盧秀燕指出，豬肉是台灣飲食的主要肉品之一，以大仁國小今日午餐菜單為例，三道配菜中的肉燥滷蛋、肉片白菜滷都使用豬肉製品，因此市府更要嚴格把關食安，已訂定全國最嚴格團膳契約，從源頭限制只能使用國產豬肉，一旦發現業者使用萊豬，則立刻解約、永不錄用，讓師長安心、家長放心。
教育局說，市府配合教育部今年11月13日修正發布學校午餐契約範本，以最高規格要求修訂台中市學校午餐契約，明定肉類加工(再製)品應採用「肉品原料來源」為國產在地優良產品；「肉類及其加工(再製)品未使用國產在地之產品」及「有混充或假冒上述產品供貨不實情節」，罰則加重為記點20點，且依契約罰則立即終止契約，教育局已要求市內各級學校於12月15日前與業者完成換約。
教育局表示，市府秉持「瘦肉精零檢出」政策，持續與學校及團膳業者溝通，除與業者訂定嚴格的校園團膳契約，也透過「台中市食品安全衛生管理自治條例」及「台中市學校午餐自治條例」明確規範豬肉及相關產製品不得檢出乙型受體素，並要求各校午餐豬肉生鮮食材全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品(TAP)標章或國產生鮮豬肉追溯產品。
此外，市府已訂定校園午餐肉品查驗標準作業流程，並辦理學校餐飲衛生督導人員講習，藉以增進學校人員查驗食材的專業知能，同時也要求各校每日應將食材資訊上傳至教育部校園食材登錄平台，民眾只要輸入校名查詢，即會顯市食材製造商、供應商、產地和驗證章等資訊；教育局每日並指派專人督導確認各校豬牛肉品等午餐食材標章登錄皆應為國產標章肉品。
不僅如此，市府積極推動訪廠三級制，督導午餐供應商食材使用(含肉品及其製產品)及餐食製備安全；第一級各校依規落實至午餐供應廠商現場進行溯源查廠訪視；第二級邀集校長及校園營養師至午餐供應商進行訪廠抽查；第三級教育局、衛生局及農業局組成跨局處校園午餐聯合稽查小組，針對全市學校校園廚房、食材供應商、團膳工廠，擴大增加無預警稽查作業次數，強化校園午餐安全與衛生。