三倍券效期倒數 五星飯店推0元入住、自助餐買一送一
三倍券效期倒數 五星飯店推0元入住、自助餐買一送一
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-02 13:49:04｜update2020-12-02 13:49:07
行政院推出振興三倍券，使用期限將於 12 月 31 日截止，根據經濟部統計，截至 10 月底止，仍有 171 億的紙本消費券尚未被使用，預料將會有另一波消費熱潮，為此飯店業者加碼推出三倍券優惠，像是自助餐買一送一、客房 0 元現金入住等，希望能藉此拉抬買氣。
台北晶華酒店表示，針對三倍券加碼推出客房的 0 元現金入住、 0 元現金續住以及自助餐買一送一專案。旅客可於周日到周五使用 3,000 元三倍券入住精緻客房，並享翌日栢麗廳早餐買一送一的優惠；或是訂購官網任一專案，即可以 3,000 元的振興券續住一晚精緻客房，同時適用翌日栢麗廳早餐買一送一以及補差價升等房型。餐飲優惠部分，台北晶華酒店指出，凡於 12 月底前的周一至周四晚間 8 點後，前往栢麗廳、泰市場、或義饗食堂等三家任一自助餐廳用餐，以不限金額的三倍券支付餐費，即可獲得當日餐費買一送一優惠，特定節慶假日不適用，日期依現場公告為主。
此外，君品酒店搶攻三倍券商機，館內雲軒西餐廳即日起至 12 月 31 日優惠專案，凡使用紙本三倍券消費頂級牛排吃到飽活動，午、晚餐每位均一價 1,000 元，即可放肆朵頤頂級牛排，還可享用沙拉吧供應超過20種的新鮮蔬菜、當令現流海鮮、果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點。若想在冬日泡湯，北投大地酒店推出三倍券「增值放大」 1.5 倍優惠，凡透過官網、電話預訂一泊一食、一泊二食專案，使用三倍券可抵用面額 1.5 倍的金額，最高可折抵 9,000 元；另持三倍券前往喜歡廳、月兒彎彎、奇岩一號等餐廳用餐，也提供專屬優惠。