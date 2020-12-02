蔣萬安嫌棄農委會報告僅4頁 鄭運鵬：給40頁你也會嫌
蔣萬安嫌棄農委會報告僅4頁 鄭運鵬：給40頁你也會嫌
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-02 14:52:00
立法院昨（2）日邀請行政院長蘇貞昌及部會官員赴院會備詢。國民黨立委蔣萬安質詢時，直接拿出農委會給他「進口萊豬對本土產業風險評估報告」，蔣當著蘇貞昌的面嫌棄農委會報告「只有4頁！這是你領導的行政團隊做的報告，你敢寫我不敢看。」民進黨團幹事長鄭運鵬對此批評，認為蔣萬安有心找碴，「就算農委會給你的報告有40頁，你還是會說不夠。」
蔣萬安質詢時認為，台灣養豬業年產值超過700億，他要農委會做評估報告，至少應該針對養豬戶、豬內臟市場、本土與進口豬價差下去做分析，「但4頁報告中竟3頁和風險評估無關，且結論竟稱影響有限，因為國人飲食習慣。」蔣萬安批評「這樣的報告少說100頁，我們退一步，也該有個80頁，4張紙對得起台灣人嗎？」
鄭運鵬評論，蔣萬安僅批評報告幾頁很沒意思，討論報告篇幅長短、不討論實質內容是在野黨慣用、唬弄民眾的政治手段。鄭說，「事實上明天將擴大進口的萊豬對台灣肉品市場影響有限，政府也藉這個機會，有200億經費幫豬農產業升級。」
鄭運鵬指出，美國的豬肉在口味上跟台灣豬就是不一樣，價格也沒有明顯優勢，所以對台灣豬影響不大，政府要做到的就是標示出產地，讓民眾有自由選擇權利；不管是豬肉、汽車、水果，雙方貿易有來有往，這才是比較健康、正確的國際貿易。