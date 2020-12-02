蔣萬安嫌棄農委會報告僅4頁　鄭運鵬：給40頁你也會嫌

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蔣萬安質詢時認為，台灣養豬業年產值超過700億，他要農委會做評估報告，至少應該針對養豬戶、豬內臟市場、本土與進口豬價差下去做分析，「但4頁報告中竟3頁和風險評估無關，且結論竟稱影響有限，因為國人飲食習慣。」蔣萬安批評「這樣的報告少說100頁，我們退一步，也該有個80頁，4張紙對得起台灣人嗎？」

鄭運鵬評論，蔣萬安僅批評報告幾頁很沒意思，討論報告篇幅長短、不討論實質內容是在野黨慣用、唬弄民眾的政治手段。鄭說，「事實上明天將擴大進口的萊豬對台灣肉品市場影響有限，政府也藉這個機會，有200億經費幫豬農產業升級。」

鄭運鵬指出，美國的豬肉在口味上跟台灣豬就是不一樣，價格也沒有明顯優勢，所以對台灣豬影響不大，政府要做到的就是標示出產地，讓民眾有自由選擇權利；不管是豬肉、汽車、水果，雙方貿易有來有往，這才是比較健康、正確的國際貿易。