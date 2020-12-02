獎金逾17億！新刮刮樂頭獎最高500萬 還有逾7萬個5千元
獎金逾17億！新刮刮樂頭獎最高500萬 還有逾7萬個5千元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-02 15:05:52
適逢彩券中獎免稅門檻調高至5000元的政策滿周年，台灣彩券公司今（2）日再推出新款刮刮樂，總獎項超過262萬個，總獎金逾17億元，頭獎最高有500萬元，而且有2個機會，另一個頭獎則為200萬元共有5個，同時還有超過7萬個符合中獎免稅門檻的5000元獎項。
彩券中獎免稅門檻自去（2019）年12月起調高至5000元，為響應這項利民新政策，台灣彩券公司推出限定發售的刮刮樂，設計最高獎金5000元多達5萬個，獎金全拿免扣稅，一推出就引發討論話題。在這項政策滿周年之際，今日特別發行刮刮樂「5000再慶」，每張售價500元，除了增加2個頭獎500萬元外，5000元獎項也增加到超過7萬個，要讓消費者體驗刮中5000元免扣稅的中獎樂趣。在票面設計上，台灣彩券公司也以滿載氣球的禮物盒結合繽紛熱鬧的派對元素作為刮區，玩法簡單包含「對幸運號碼」、「一刮即中」、「刮二中二」與2局「刮六中三」共5局遊戲區，多元又有趣，總中獎率34.87%。喜歡挑戰有感獎金、體驗中獎免扣稅的消費者千萬別錯過。同步上市的還有刮刮樂「連線派對」，每張售價200元，也是消費者相當喜愛的益智延長型遊戲，票面以派對為主題，搭配氣球、彩帶、蛋糕、禮物與充滿財富感的鑽石，營造歡樂的聚會氛圍，票面上共有24個「派對號碼」，只要「您的號碼」出現在「派對號碼」中，連成直線、橫線或對角線就中獎，派對號碼正中間還提供一個「FREE」符號，增加連線成功的機會，依連線成功數得到其對應的獎金，連成1條線就可得到獎金200元，連成8條線，即得頭獎200萬元，1000元以上獎項超過19萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率31%。