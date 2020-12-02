資訊月登場！秀台資通訊實力　彭双浪：疫情加速技術革新

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同時，他也提到疫情改變了人們的生活面貌，根據聯合國的警告，有160多國的敎育工作處於停課狀態，超過10億學生受教權受到影響，許多企業從業人員還是只能在家工作。然而資通訊科技的腳步不僅沒有停滯不前，反而隨著5G正式開台營運，新一代通訊技術就像催化劑，帶動技術革新浪潮。
彭双浪指出，未來資通訊產業將會其它行業攜手，積極展開布局，新的應用正蓄勢待發，大家都充滿期待。因此今年資訊月的主題是「數位催化智連未來」，主題館更以「前進未來 5G新時代」為策展主軸，希望運用科普的手法，透過互動式的展示呈現，帶領民眾輕鬆進入這個讓人期待的智慧新時代。
今年資訊月也首次建構了線上展，網友們即使不能前來觀展，也能在網路上透過虛擬實境等技術，一窺展覽盛況。實體展與線上展同步展開，互相拉抬，接觸族群將更廣，讓商機更能延續，同時也看到台灣資通訊產業運用產業生態系的力量，結合政府的投入與支持，將深耕於各個智慧場域。
而會後，彭双浪也以友達董座身分看市況，他說因為疫情，宅經濟需求暢旺，再加上產業結構變化，促使面板產業需求大於供給，而面板價格自今年6月後大幅反彈，反彈幅度之大、之快速也是他在面板產業20多年第一次看到的現象，預估面板需求可望延續到明年。但他也提醒，面板價格主要靠市場供需調整，希望面板價格越穩定越好，不要起伏太大，如此一來面板廠才能有利潤。