特企／中信創投支持臺灣文創　《消失的情人節》最大贏家

中國信託金融控股公司深耕影音產業，力挺臺灣影視作品，第57屆金馬獎大贏家《消失的情人節》與《同學麥娜絲》皆為旗下子公司中國信託創業投資公司（簡稱「中信創投」）透過支持電影旗艦公司華文創轉投資。中國信託創投投資文創產業，績效突出，更帶動其他金控創投參與，以實際行動響應「金融挺文創」政策，期望能將資金挹注文創產業，協助文創業者增加曝光度，將臺灣影視作品推向國際。

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中國信託金控2010年起透過旗下中信創投協助臺灣文化創意產業發展，至今已逾十年，今年透過華文創投資電影《消失的情人節》表現亮眼，榮獲第57屆金馬獎「最佳劇情長片」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」、「最佳剪輯」與「最佳視覺效果」等五項大獎，為本屆金馬獎最大贏家；另一部轉投資電影《同學麥娜絲》也勇奪「最佳男配角」、「最佳美術設計」與「觀眾票選最佳影片」等三項獎項殊榮。

中信創投重視臺灣創作者，榮獲本屆金馬獎最佳導演的陳玉勳為臺灣鬼才喜劇創作者，五年前自《健忘村》，華文創持續投資及支持製作，陳玉勳導演也在本屆金馬獎獲獎致詞時，特別感謝投資人不離不棄。此外，中信創投四年前支持黃信堯導演首部劇情長片《大佛普拉斯》獲金馬獎五項大獎肯定，投資並鼓勵其持續創作，本次以導演自身經驗，改編創作作品《同學麥娜絲》，獨樹一幟風格書寫臺灣真情故事，再度獲得多項提名及肯定。





未來中信創投也將持續以金控資源孕育創作沃土，希望有更多本土創作產生，將臺灣影視作品推向國際，扶植MIT文創產業，帶給社會更多的正面影響，如同本屆金馬獎的年度概念「前往明天的路上」，秉持初衷支持臺灣文創，成為彼此的光，繼續朝明天的道路大步前進。