特企／VCP借重AWS雲端實力　助台灣企業加速網站數位轉型

2020年因為疫情原因改變了生活的行為，所謂的零接觸經濟成為了最熱門的消費模式，根據經濟部統計，2020年上半年，台灣零售業網路銷售額達新台幣 1587 億元，年增 17.5%，透過網路搜尋到達品牌或企業的數位自媒體與通路，在今年已是一個必然的趨勢。

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近年來，品牌利用自媒體的數位頻道和電子商務平台等，在台灣已經有許多成功案例，但在進入數位領域之前，如何讓品牌和產品結合數位布局，社群經營，數位媒體廣告等操作，一直是台灣許多傳統產業與中小企業亟欲解決的轉型問題。

「架了網站沒有流量沒人看」、「網站的排名和搜尋到底該怎麼做?」、「網站的介面和設計怎麼那麼不人性化，不好看」「做網站到底有沒有效益?」，許多層面的數位經營與操作，在台灣企業因人力資源或該專業知識不足的情況之下，常常得花許多經費或時間，投入在每一項數位轉型相關的環節，而且還不一定能夠達到整合的思考與操作，往往變成事倍功半的情況，也讓許多企業老闆在數位轉型上卻步，不願再投入更多資源進行，這是長期以來許多台灣傳統產業和中小企業主做公司網站所面臨的問題與困境。





如今，VCP藉重亞馬遜旗下雲端平台Amazon Web Services (AWS) 的服務，打造出一套以SEO為核心思考，最符合搜尋引擎規則的架站系統，主打讓網站可以被找到，讓設計介面UI即使設計師不會程式語言，透過三步驟的『動態內容上稿』機制，也能簡單輕鬆做出動態呈現效果，有了AWS這個强大、穩定的雲端主機服務，VCP從SEO布局，導流入站，到網站內容上稿，再和社群媒體整合，更如線上客服等後續CRM功能，從零開始打造的一條龍服務內容，以電商自動攬客的思維，讓品牌和企業官網成為自帶流量的品牌推廣工具，也讓企業主的數位轉型更加快速，輕鬆，從專業經驗中減少無謂的成本浪費。





「能夠讓網站被消費者容易找到，看的心動，並且快速聯繫」，直接能夠幫助中小企業打造品牌官網的價值，利用三個月的時間，讓搜尋流量成長數倍，而現在以AWS 雲端架構為基礎，讓企業和品牌能夠以此在數位轉型上獲得更完整的規劃，目前還有AWS的行銷贊助方案。使用VCP架站，符合資格者即可獲得 $7,000元的行銷費透過指定媒體代理商(Koodata)代操，於各大廣告平台使用，這樣的優惠方案，適合中小企業立即投入官網升級的時刻，讓企業網站更具流量，更專業，更有效益。

AWS是全球最全面和廣泛採納的雲端平台，透過全球資料中心提供超過175項功能完整的服務，VCP技術團隊專研SEO技術整合有十年以上的實戰經驗，以Visibility能見度、Credibility可信度、Profitability獲利度三大指標做為架站主要核心概念，幫助台灣超過百間企業網站升級。