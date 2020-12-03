美眾院一致通過新法案！將送交總統川普簽署 中企恐受限
美眾院一致通過新法案！將送交總統川普簽署 中企恐受限
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-03 07:59:04
美國眾議院於當地時間週三（ 2 日）進行《外國公司問責法案》( Holding Foreign Companies Accountable Act )的跨黨派投票，要求在美國交易所上市的中國公司，需經過美國監管機構的年度審計，並提供不受外國政府控制的證明，否則將被踢出美國證交所。外媒最新消息指出，眾議院已一致通過該法案，將送交總統川普簽署。
根據《路透社》等外媒報導，該法案規定，若在美上市的公司未能證明不受外國政府控制，或美國上市公司會計監督委員會（ the U.S. Public Accounting Oversight Board, 縮寫 PCAOB ）無法連續 3 年對其進行審計，將禁止其證券在美國的證券交易所進行交易。報導並指出，法案雖是適用於所有國家，但主要針對的是阿里巴巴、科技公司拼多多，以及中國石油等中企。業內人士擔心，加強審查將迫使許多企業轉向美國以外的市場。
共和黨參議員約翰·肯尼迪（ John Kennedy ）與共同撰寫該法案的民主黨參議員范霍倫（ Chris Van Hollen ）在聲明中表示，美國的投資者因受騙而投入資金給看似合法的中國公司，但這些中企卻未履行與其他上市公司一樣的標準；法案也顯示因民主黨和共和黨都對川普強硬的對中立場有所回應，所以這類法案能於國會獲得明確通過。由於該法案先前已在參議院通過，現在又獲眾議院一致放行，下一步便是送到川普總統的桌上，待其簽署完成立法。