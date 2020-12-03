空姐返台「趴趴走」拿假照片躲居家檢疫　長榮火速開除

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長榮航空強調，對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。
長榮航空說明，根據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，組員需每日監控與回報自身體溫與身體狀況、執勤國外來回航班時需全程穿戴丁睛手套、防護衣、醫用口罩與護目鏡等方式執勤，且在外站短暫停留期間均不得外出或與國外當地人接觸，必須全程待在組員旅館房間休息與用餐。回台後必須嚴格做好 5 天內不外出的居家自主檢疫。公司也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員在外站都不外出，公司同仁間也會自律的互相提醒與監督所有組員要恪遵規定，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國籍航空機組人員是特殊的職業屬性，因此會透過專案方式，由各個航空公司自行管理；但若違反相關居家檢疫規定，機組人員將變成一般民眾的身份，指揮中心會開立居家檢疫單，須完整執行 14 天居家檢疫，期間若再違法，就會依傳染病防治法處罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。