工程師月收不到五萬！男驚嘆「真可憐」 內行抖賺爆真相
工程師月收不到五萬！男驚嘆「真可憐」 內行抖賺爆真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 11:34:44
每每與親朋好友閒聊什麼職業的薪資較優渥時，不免俗常常聽到「工程師」、「醫師」等等行業，但近日一名網友分享自己朋友找到一份工程師的工作，結果一問薪資之後讓他超黑人問號，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出，最近跟好友聊天，好友說最近終於找到新工作，以後要叫他高級工程師了，我問他「有多高級？」結果他說一個月的月薪差不多「快破五萬」，聽了也是無言，月薪沒有破五萬的高級工程師？本薪會不會低的太可憐。貼文一出，網友紛紛回應「工程師看的完全不是月薪啊，是年收入」、「除非是在小公司當工程師，科技大廠的月薪5萬也可能領到20個月，要看年收」、「按照台積電來看月薪五萬也能領到破150以上啊」、「月薪很重要但根本不是重點...年薪才是重點」、「工程師是看年薪的...分紅下去說不定破百」、「一堆工程師年終領超爽」。事實上，大規模科技公司的工程師的年終獎金優渥早已不是新聞，如日前台積電傳出今年就能領41個月的年終獎金，羨煞不少上班族；而依照台積電去年企業社會責任報告書顯示，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約17個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬也有31個月本薪。（編輯：張嘉哲）