「瑞穗鮮乳雪糕」鐵粉快囤貨　7-11歲末加碼限時優惠

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「瑞穗鮮乳雪糕」鐵粉快囤貨　7-11歲末加碼限時優惠

生活中心／綜合報導

calendar_today2020-12-04 11:00:00

▲「瑞穗鮮乳雪糕」鐵粉快囤貨　7-11歲末加碼限時優惠(圖/@meidin_foodie 提供)
▲「瑞穗鮮乳雪糕」鐵粉快囤貨　7-11歲末加碼限時優惠(圖/@meidin_foodie 提供)
放學和朋友逛超商、度過沉悶的大學期中考，這些人生經歷都有一段集體回憶，而「瑞穗鮮乳雪糕」相信串聯不少人的情感，成為那些年，專屬我們的故事。消失好一陣子的「瑞穗鮮乳雪糕」，近來終於重返江湖，今年五月在7-Eleven強勢回歸，讓不少網友直呼好開心，記憶中的味道回來了！
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▲瑞穗鮮乳雪糕(圖/@amos0716
▲瑞穗鮮乳雪糕(圖/@amos0716 提供)

瑞穗鮮乳雪糕，是以連續四年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳調製而成，奶味香濃、口感綿密，咬下的瞬間就能感受到濃郁的鮮乳香甜，伴隨著綿密滑順的質地，在口中慢慢化開，就像在吃冰淇淋一樣，讓人忍不住一口接著一口，不小心就把一整支嗑完了。

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▲ 讓人忍不住一口接著一口，不小心就把一整支嗑完了。 (圖/ @pearan.ig、@jeffery_hsu 提供)

重新上市的瑞穗鮮乳雪糕短短五個月就賣破百萬支，獲得消費者大讚「終於回來了，我以為再也吃不到了」、「天啊太想念瑞穗鮮乳雪糕了！他是我覺得最香濃的一款」、「好吃!我也超愛這個，濃濃奶香又不死甜，好吃極了！」、「用鮮奶做成雪糕，牛奶控不吃起來，怎能對得起自己」；更有網友分享一家人都是鐵粉「我爸媽也愛吃，冰箱囤好幾支，過沒幾天就被掃空了」、「我們家都會一次囤好幾支，可以想吃就吃」。

為回應消費者熱情支持，業者歲末感恩大回饋，原售價40元的瑞穗鮮乳雪糕，12月4日到12月8日，在7-Eleven限時優惠買二送二，縱使天氣漸漸微涼、飯後來支雪糕當甜點做為Happy ending，還是幸福滿滿啊。現在只要加入7-Eleven的Line官方帳號，或是從IG/APP都可以獲得優惠條碼，大家快邀朋友手刀去囤貨吧！

▲為回應消費者熱情支持，業者歲末感恩大回饋，原售價40元的瑞穗鮮乳雪糕，12月4日到12月8日，在7-Eleven限時優惠買二送二（圖／資料照片）
▲為回應消費者熱情支持，業者歲末感恩大回饋，原售價40元的瑞穗鮮乳雪糕，12月4日到12月8日，在7-Eleven限時優惠買二送二（圖／資料照片）
 

@meidin_foodie
@amos0716
@pearan.ig
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