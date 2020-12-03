陸生較有狼性？ 留英女揭「課堂狀況」直喊：台生更厲害

常聽見人們說著「陸生很有狼性，因為競爭激烈太大」，希望台生更加積極向上、精進自我，不過也有一名女網友在《Dcard》發文反對此觀點，認為「台生更厲害」，她表示，自己在英國留學兩年了，多數同學都是陸生，以前在高中曾聽很多台灣企業家分享「中國的孩子很有狼性，因為在13億人口當中，他們必須要想辦法擠出頭來，才能成功」，而當他們去中國學校演講，大多數學生也非常踴躍。

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她過去也這麼想，因為曾在中國就讀台商學校，接觸的本地學生算少，「但競爭倒是真的」。然而這兩年在英國時，她發現「風氣又改變了」，尤其現在是線下課程更是困難，相比較下，或許能留學的家庭對孩子的英文多數都是從小到大培養的。

在課上，9成的陸生中，有4成埋頭不說話，自己一直做；1成在線上但人不在；1成是會看英文但聽不太懂也不太會說；3成很害羞，除非老師點到，否則不說話，只有剩下1成的人會主動發言，比較有「競爭意識」。



▲女網友在《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 她認為這可能和中國的社會背景有關，「一胎化、家庭富裕，所以他們從小就不太需要去競爭什麼，甚至留學可能也並非自願」。並透露，這也導致很多問題，像是中國人開設的「代寫團體」很多，費用也不便宜。班上多的是天天出去玩、課程聽不懂、不太會說英語卻仍有好成績的人，「更聽說過都沒去上課，但捐一棟樓給學校就畢業的也有」。



▲原PO認為台灣很早就有讓小孩從小學英文的觀念。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 她接著點出台生的「優勢」，反觀台灣的同學，班上不到10人，卻各個英文流利，討論報告時，台生除了積極主動，上台報告也是相當有自信，「或許是台灣英語補習班多數是美式教育，而且台灣很早就有讓小孩補英文的觀念了，所以孩子們才能多踴躍發言吧」，不過中國卻是最近一代的家長才開始有「孩子要從小補英文的觀念」。



她身邊有很多朋友都只接觸英文3、4年就要來留學了，但這也導致他們英文雖然看得懂，「但真要開口說，英式口音口速一快他們就聽不懂了」，甚至曾碰到英國老師直接說中文，因為老師感覺大家是「不敢說英文才不參與課程的」，她也無奈表示「真的是悔不過當初，今年出來留學真的是浪費錢呀，不過總而言之，『台灣學生努力一些，我們雖然市場小，但人才真的很多的，好好努力吧各位大學生』」。

貼文一出，也有網友留言「我這邊也是大陸人英文超差，我在系上根本是個翻譯」、「我覺得陸生很兩極化，厲害的真的很厲害，廢的也真的很廢」、「個人感覺，陸生出國的首要原因大部分不是學業，而是建立人脈」，對於「建立人脈」說法，原PO也回應「這倒是有，個人覺得陸生在交際人際關係上比台灣學生快很多，台灣人在這部分就算是比較沒這麼主動了，我個人也覺得台灣學生也挺安逸的，畢竟在一個什麼都有的社會，大家漸漸都失去了競爭的狼性」。（編輯：郭佩蓉）