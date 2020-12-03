空姐居家檢疫「趴趴走」遭解僱　長榮航空證實：不只一人

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空姐居家檢疫「趴趴走」遭解僱　長榮航空證實：不只一人

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-03 13:56:34｜update2020-12-03 13:56:42

蛋黃哥
▲長榮航空自 11 月起共有 3 名空服員違反居家檢疫規定遭解僱，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除。（圖／長榮航空）
長榮航空今（ 3 ）日傳出，空服員無視居家檢疫規定，返台後隨即外出與友人用餐、運動，長榮航空經調查，立即對違規空服員祭出免職處分，但究竟有多少人違規，長榮航空低調不願證實，僅透露「不只一人」受到免職處分，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除。
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據了解，長榮航空自 11 月起共有 3 名空服員違反居家檢疫規定，於居家檢疫期間外出、與親友用餐，甚至擅自離開指定檢疫場所後失聯，長榮航空隨即召開人事評議會進行調查，認為違規空服員「無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作」，祭出免職處分。
對此，長榮航空表示，確實有空服員因違反居家檢疫規定遭解僱，但人數不便對外透露，僅透露「不只一人」受到處分，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除，內部也會持續透過公告，或是服勤前的簡報，提醒組員在外站及返台後相關注意事項。

長榮航空說明，根據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，組員需每日監控與回報自身體溫與身體狀況、執勤國外來回航班時需全程穿戴丁腈手套、防護衣、醫用口罩與護目鏡等方式執勤，且在外站短暫停留期間均不得外出或與國外當地人接觸，必須全程待在組員旅館房間休息與用餐。

長榮航空說，機組員回台後必須嚴格做好 5 天內不外出的居家自主檢疫，也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員在外站都不外出，公司同仁間也會自律的互相提醒與監督所有組員要恪遵規定，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。

此外，華航也傳出有空服員違反居家檢疫規定，於防疫旅館內發生性行為遭檢舉。華航表示，若機組員於任務後居家檢疫期間未落實相關隔離或檢疫規定，皆依程序主動提報主管機關，並依中央流行疫情指揮中心之規定辦理，也持續向公司全員重申防疫規定。若有機組員違反公司規定，也會依員工規範執行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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