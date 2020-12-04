品牌建商布局台中「北北屯」　成最具潛力區域

近年來北屯區躍升人口密度最高的行政區域，鄰近北屯機捷特區的潭子區，有「北北屯」的稱號，以往潭子區是台中工業重鎮，發展逾50年，造就潭子商圈、勝利商圈繁盛的生活機能，但狹窄稠密的街道讓居住品質一直無法提升，直到去（2019）年潭子重劃區配地完成，整齊街廓、弘文中學加上自然公園預定地，成為潭子居民眾所矚目的明星地段。

「弘富自辦重劃區」為潭子發展多年來第一個重劃區，佔地19.35公頃，以當地明星貴族學校弘文中學為核心，另有4800坪自然公園預定地，市府規劃的「一環二道三串連」快捷時代，讓弘富重劃區成為潭子的明日之星，陸續吸引鄉林、順天、寶璽、嘉磐、久樘等台中一線知名建商搶進卡位，就是看好其優良的居住品質及未來發展。

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台中以74快速道路環線內，房價皆已衝破3字頭，尤其是近期因捷運綠線及好市多北台中店將營運，帶動北屯機捷特區房價仍持續看漲，而有北北屯之稱的潭子弘富重劃區，不僅可享有北屯機捷特區利多，且鄰近台鐵紅線之潭子車站及栗林車站，透過台鐵紅線的捷運系統，未來可以到松竹站轉乘捷運綠線、方便通達到高鐵台中站；公路系統也相當便捷，近74號道路潭子匝道，而興建中的國道4號豐潭段，未來可直上國道1號與3號，南北更暢行。

▲74號道路潭子匝道和興建中的國道4號豐潭段，未來可直上國道1號與3號，南北更暢行。（圖／建商提供）

▲11/20開幕的好市多北台中店，加速北屯機捷特區發展，讓鄰近機捷特區有著北北屯之稱的潭子區成為備受看好的補漲區域。(圖／建商提供)