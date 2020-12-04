品牌建商布局台中「北北屯」　成最具潛力區域

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

品牌建商布局台中「北北屯」　成最具潛力區域

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 14:00:00

▲以往潭子區是台中工業重鎮，發展逾50年，造就潭子商圈、勝利商圈繁盛的生活機能。（圖／建商提供）
▲以往潭子區是台中工業重鎮，發展逾50年，造就潭子商圈、勝利商圈繁盛的生活機能。（圖／建商提供）

近年來北屯區躍升人口密度最高的行政區域，鄰近北屯機捷特區的潭子區，有「北北屯」的稱號，以往潭子區是台中工業重鎮，發展逾50年，造就潭子商圈、勝利商圈繁盛的生活機能，但狹窄稠密的街道讓居住品質一直無法提升，直到去（2019）年潭子重劃區配地完成，整齊街廓、弘文中學加上自然公園預定地，成為潭子居民眾所矚目的明星地段。
「弘富自辦重劃區」為潭子發展多年來第一個重劃區，佔地19.35公頃，以當地明星貴族學校弘文中學為核心，另有4800坪自然公園預定地，市府規劃的「一環二道三串連」快捷時代，讓弘富重劃區成為潭子的明日之星，陸續吸引鄉林、順天、寶璽、嘉磐、久樘等台中一線知名建商搶進卡位，就是看好其優良的居住品質及未來發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中以74快速道路環線內，房價皆已衝破3字頭，尤其是近期因捷運綠線及好市多北台中店將營運，帶動北屯機捷特區房價仍持續看漲，而有北北屯之稱的潭子弘富重劃區，不僅可享有北屯機捷特區利多，且鄰近台鐵紅線之潭子車站及栗林車站，透過台鐵紅線的捷運系統，未來可以到松竹站轉乘捷運綠線、方便通達到高鐵台中站；公路系統也相當便捷，近74號道路潭子匝道，而興建中的國道4號豐潭段，未來可直上國道1號與3號，南北更暢行。

▲74號道路潭子匝道和興建中的國道4號豐潭段，未來可直上國道1號與3號，南北更暢行。（圖／建商提供）
▲74號道路潭子匝道和興建中的國道4號豐潭段，未來可直上國道1號與3號，南北更暢行。（圖／建商提供）
此外，潭子聚興產業園區正興建中，科技大廠矽品、潭子加工區等，預估有超過40億投資額，創造近千就業機會，還有台鐵豐原到大慶站的綠空廊道計畫，增加綠化休憩空間，都讓該區發展充滿想像。弘富重劃區低密度住宅區及明星學區地段，所以不論是生活機能或是交通運輸，都成為該區未來不容忽視的增值空間，非常適合首購族及換屋族群前來置產。

▲11/20開幕的好市多北台中店，加速北屯機捷特區發展，讓鄰近機捷特區有著北北屯之稱的潭子區成為備受看好的補漲區域。(圖／建商提供)
▲11/20開幕的好市多北台中店，加速北屯機捷特區發展，讓鄰近機捷特區有著北北屯之稱的潭子區成為備受看好的補漲區域。(圖／建商提供)
在台中深耕多年的嘉磐建築團隊成立至今12年，已塑造出不少令人印象深刻的建案，在許多精華區段打造地標作品，北市也有推出不少精緻型豪宅產品；而嘉磐向來以奢華內斂的風格打造兼具生活質感的指標建案，不僅外觀及公設的設計獨特且別出心裁，在施工品質上更是獲得已購客信賴及肯定，每每推出作品便獲獎無數。
▲「嘉磐新案」預計明年第一季公開，鄰近明星學校弘文中學。(圖／建商提供)
▲「嘉磐新案」預計明年第一季公開，鄰近明星學校弘文中學。(圖／建商提供)
嘉磐建築團隊魏嘉銘董事長認為：「想蓋最好的建築，就不能離開生活的本質。」以此信念打造許多經典建築作品，從選地到規劃建案，皆以「自住」為需求打造一棟最適合生活的建築，嘉磐形象深植在每一位購屋族群，而位於潭子弘富重劃區的「北北屯新案」預計規劃3～4房，未公開便已引起不少購屋族詢問。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀