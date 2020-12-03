AirDrop傳照片方便！安卓遭嫌「怎不用哀鳳」　眾人戰翻

iOS和安卓（Android）這兩種系統皆問世已久，現如今也都各自擁有大票愛用者，除了有一定的穩定性在，許多缺點也持續改進中，不過，iPhone的「AirDrop」卻是安卓手機沒有的功能，若想要傳送檔案，iPhone用戶可以直接透過「AirDrop」來進行，但安卓用戶卻無法，對此，也有一名網友好奇「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥」？

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該名網友在PTT以「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥」為題發起討論，雖然使用安卓的用戶很多，但果粉也不少。每當iPhone用戶要傳輸照片、影片等檔案時，只需要透過「AirDrop」，便能輕鬆快速與對方分享，但安卓用戶則因為系統無法支援，只能呆站一旁，什麼也不能做。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友意見兩極，「AirDrop真的蠻方便的」、「安卓仔=邊緣人」、「Line畫質很差」、「沒網路的地方要怎麼傳LINE」；其他網友則表示，「line不就可以傳照片了嗎？」、「首先要去沒網路的地方（AirDrop）才有優勢，笑死，要不要乾脆為了這個手機不要辦網路」、「安卓有nearby share」。

事實上，用LINE傳相片時，對方接到照片後還需要點開、儲存，才能存到相簿裡，但不僅速度不快、畫質也會被壓縮；不過iPhone內建「AirDrop」就是一個傳檔快速的功能，不僅是「原始畫質」，還可以保留Live Photos效果等，因此深受不少果粉愛用。（編輯：郭佩蓉）