陸媒「台灣政論節目」改戰網路 陸委會：將持續關注
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-03 18:38:34
中國大陸媒體「東南衛視」日前在台駐點錄製政論節目，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法規規範，被陸委會認為與來台目的不符，將其驅除出境。近日東南衛視轉在網路平台（百度）合作，設立新節目「台海百家說」，並應請台灣名嘴、政治人物於節目上評論時政，再次引起爭議。陸委會今（ 3 ）日回應，上次涉事的 2 位記者已被驅逐出境，未來將繼續關注相關陸媒節目，與陸媒在台租用攝影棚的情形。
據網路資料，「台海百家說」節目於 10 月 29 日起每週四、週五在百度的 app 上更新，受邀的來賓包括新黨副秘書長王炳忠、孫文學校校長張亞中、蔡正元、黃智賢等人。節目在網路平台上播放，不設主持人、只有來賓談話，且疑似經大陸駐台記者或「在地協力者」製播。陸委會發言人邱垂正回應，已特別強調「陸媒在台錄製政論節目」已違反規定，陸委會也請文化部通知駐點記者禁止以此方式錄製節目，並且據了解已無在台設置錄影棚的情形。對於改用網路方式繼續製作政論節目，邱垂正表示，正在與相關單位了解當中，台灣內的媒體業者、陸媒相關工作人員合作是否違反《兩岸條例》，將會同主管機關進一步了解。至於合作方式是否受到中共當局的指示或是資助，將會就具體個案進行判斷後，依法妥適處理。
另外對於大陸駐台記者因為防疫規範無法換班問題，陸委會回應，政府一貫支持兩岸岸新聞媒體正常交流，自 2 月 6 日起對於陸籍人士來台的防疫措施，包括全面暫緩「專業交流」。而根據法律規範，陸媒駐點記者被歸類為「專業交流」領域，陸委會特別澄清，防疫措施是對全部的專業人士交流進行限制，並非僅有記者受到影響。對於論調問題，陸委會表示，如具有迫切性將會針對個案與指揮中心商量，政府將會分流分眾井然有序的原則逐步調整，陸媒記者可向主管機關提出聲請。