葉毓蘭直播轟柯窮人說　曝藍營不排除12月再上街

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接著葉毓蘭提到，有兩位民代都異口同聲無意識地講出「萊豬是給窮人多一個選擇」，她砲轟，「這句話說實在我聽了不舒服，非常不舒服窮人到底怎麼了，民代們說這講什麼話，這太離譜、太過分了，2020年要年底了還會講這種話！」她指出，柯文哲日前說萊豬都窮人在吃的時候，國民黨跟不分黨派的人士，以及有七成的民眾都是拒絕萊豬的。葉毓蘭大罵：「因為不論我們多窮，窮人也可以過平安的日子吧」
談到中天自焚老翁事件，葉毓蘭則呼籲，「孫大哥，有機會我希望可以看到你。」她說，這個政府、這個政治真的不值得我們這樣拋頭顱灑熱血，我們要留得青山在，只要能夠發聲、還有一支筆，一定要努力，最笨的是自焚，不值得，她更喊話：「你好好的挺住，好好的留下來。不要拿這條命去為這不良的政府犧牲！」
影片後段，葉毓蘭則稱讚陳時中部長，她說今日質詢陳時中時，陳時中指出，「希望增加越南的看護工的進口，因為越南到目前防疫做得非常好，國內疫情控制很好，也沒有什麼輸出的」葉毓蘭稱，在這時候我們也不希望那些帶著有病毒的移工、看護們，進入我們這些比較需要照顧的人家裡裡面去。所以她非常支持陳時中目前所提出的想法。
最後，針對萊豬議題，葉毓蘭也透露，國民黨可能在12月會再次號召大家在走上街頭，持續抗爭。
新聞來源為Newtalk 新頭殼