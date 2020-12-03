說到台灣的「陋習」先想到什麼？全場點名這3項：都變調
說到台灣的「陋習」先想到什麼？全場點名這3項：都變調
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 21:00:57
隨著各地風土民情不同，不同的社會往往會發展出大異其趣的習俗文化，有些是值得珍視的精神寶藏，當然也有些是可以改進的陋習。就有網友好奇詢問，「說到台灣的陋習，會先想到什麼呢？」文章引發熱議，釣出許多網友回覆，更有不少人都點名「這3項」台灣文化。
有網友在PTT發文表示，習俗是經過時間演進慢慢產生的，但很多到最後都會變調。原PO不禁好奇，一說到台灣的陋習，大家會先想到什麼呢？文章掀起熱烈討論，網友們紛紛在底下點名自己心目中的台灣「陋習」。綜觀大家留言，「違停」、「宮廟文化」、「情理法」被最多人提到，「違規停車」、「違規仔還很大聲不知羞恥檢討檢舉人跟警察」、「違規～差不多～方便就好」、「宮廟、8＋9、神棍」、「情理法，靠關係」、「一堆廟會舉著肅靜、迴避，後面8＋9吵吵鬧鬧」、「情理法啊，就像雖然是機車違規，但他受傷了，你也賠一點」。另外也有網友認為其他的一些台灣文化也是陋習，包括「酸民很多」、「邋遢」、「勸酒」、「政府帶頭炒房」、「嫁妝跟聘金」、「頂樓加蓋」。（編輯：倪浩軒）