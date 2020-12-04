正式流亡！香港泛民議員許智峯退出民主黨　已舉家離境

我是廣告 請繼續往下閱讀
他在台北時間3日晚間近8時透過臉書發表公開信，表示剛結束一連3天的丹麥外訪，「在此正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。」
許智峯寫道，離開香港，聽著一個又一個戰友被捕，判監的消息，手機傳來市民、好友一句又一句「求你千萬別回來」，「這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水。」
他說，自從港區國安法生效後，直到最近離開立法會，每一刻都在問自己，仍可為香港做什麼。但不論是街頭抗爭，或「盡力留在殘喘的議會，用僅餘的身位與暴政周旋」都不太可能做到時，作為香港人，在自己的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊。
許智峯表示，他會與前香港眾志主席羅冠聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。
他寫道，相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足、戰友及年青人，「我在外頭實在不配任何嘉許，只想你們知道，你們為香港的自由所犧牲的，是我背負一生，要為香港奮鬥下去的理由，我會以為香港人的自由打拼為我的畢生志業。我們互相答應大家，無論如何都不放棄，好嗎？」
許智峯並強調，流亡不是移民。自己永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，「我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。」
他表示，已下定決心，必定會回家，「在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁」。
許智峯接著寫道，流亡決定倉促，目前仍未決定在哪個國家停留，也要先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題；「我知道這是奢侈的，因為很多苦難中的手足根本談不上有什麼未來。」
許智峯在文中感謝對他贈上祝福、鼓勵的人，所有議會同事、公民社會的好友、黨友，及一起打拼過的職員同事。「曾與大家一起奮鬥過，與有榮焉。我答應大家，為了香港，我會好好活下去。你們也請保重，不捨暫別。」
他並在文末強調「一息尚存，抗爭到底；光復香港，時代革命」。
許智峯因為參與「反送中」運動，離港前已有多項官司纏身。上月26日他因為「光復屯門公園」案出庭，獲得法官批准外遊前72小時通知法庭和警方即可。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1091203