聯合國：11月全球糧價大漲 6年來新高
中央社
calendar_today2020-12-04 06:58:52
（中央社羅馬3日綜合外電報導）聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organisation，FAO）今天表示，11月全球糧食類大宗商品價格大漲至接近6年來最高水準，原因包括天候不佳影響。
總部在義大利首都羅馬的聯合國糧農組織公布，11月糧食價格指數平均達105點，較10月升高3.9%，也比去年同期上漲6.5%。聯合國糧農組織指出，11月糧價指數「月增幅度是2012年7月以來最高紀錄，也讓指數來到2014年12月以來高點」。
聯合國糧農組織還說，全球貿易量最大的幾種糧食11月價格普遍上漲，使得需要外界協助餵飽其人民的45個國家面臨額外壓力
其中價格漲幅最大的是植物油，指數躍升14.5%，歸咎於棕櫚油庫存偏低。穀物價格指數則較10月上升2.5%，並較去年同期大漲近20%。聯合國糧農組織表示，11月小麥出口價格也上漲，因為阿根廷的收成量預料減少。11月玉米出口價格同樣攀升，原因除了美國和烏克蘭的產量看跌，加上中國也大舉採購。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1091203