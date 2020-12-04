NOW早報／空姐返台躲居家檢疫被開除！指揮中心：抓到5人

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莊人祥提到，有收到航空公司提供這些訊息，也立即開立居家檢疫十四天，這些指揮中心都有掌握到，而長榮航空也強調，空服員違反規定，調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任，因為飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。
對此，長榮航空也出面回應，確實有空服員因違反居家檢疫規定遭解僱，但人數不便對外透露，僅透露「不只一人」受到處分，強調若有空服員違反居家檢疫規定，經查證後一定開除。
今日天氣／新一波冷空氣來襲！全台急速變冷凍蕃薯
受到新一波冷空氣影響，今（4）日清晨最冷，最低溫下探15度；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有連續的降雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍須注意局部大雨，南部地區及中部山區亦有零星降雨。
中央氣象局預報，今天中部以北及東北部低溫下探15、16度，南部及花東地區低溫約17至19度，沿海空曠地區則更低；高溫方面，明天北台灣整日高溫都不超過20度，整日天氣冷涼，其他地區高溫約21至24度，民眾須留意自身保暖工作。
這圖有聲音！蔡英文籲「請支援澄清」喊話：不會埋伏開罰
全球新冠疫情仍然嚴峻，秋冬防疫專案1日正式上路，民眾出入八大類場所應配戴口罩，提高民眾警覺性。不過近日在通訊軟體上瘋傳著有警察在超市門口取締未戴口罩的民眾，並且開出三千元罰單的消息，經查證後為不實謠言。對此，總統蔡英文今（3）日也號召發起「請支援澄清」活動，強調絕對不會有「埋伏在便利商店外開罰單」的情況。
蔡英文表示，最近的假訊息還是很多，不僅干擾防疫，也破壞人和人之間的信任，而面對來路不明的訊息，她也提醒民眾一定要牢記「要查證」、「幫澄清」與「不轉傳 」。
女神掰了初戀！2周前洩跡象 嘆：對值得的人好很重要
「北一女神」蔡瑞雪笑容甜美、身材纖細，近年在演藝圈也接到不少戲劇邀約，演藝事業相當被看好。蔡瑞雪先前認愛她的初戀王以綸，未料日前傳出2人分手消息，而她也親自證實，有眼尖網友就發現她2周前的貼文似乎已洩露跡象。
溫柔親切的蔡瑞雪是許多男生心中的夢幻女友，如今女神突然恢復單身，不免引起許多關注，事實上，蔡瑞雪上月19日就在IG上PO出一張美照寫下「對值得的人好很重要」，並期許自己能像小孩子一樣簡單快樂，字裡行間透露出感嘆和自我勉勵，不禁讓人猜測是否在感情上遇到瓶頸。
據了解，由於王以綸長年在大陸拍戲，蔡瑞雪卻留在台灣，2人聚少離多，不過目前仍維持友好關係，彼此的IG都未取消關注，蔡瑞雪也透露目前只想把生活重心放在工作上。
女看病忘帶健保卡！結帳見金額嚇壞 眾秒跪：台灣太強了
全民健保制度一直是國人的驕傲，常常被拿來與國外的醫療制度相提並論，甚至不少人不敢想像，如果台灣沒了健保，那醫藥費會有多高。近日，就有網友分享自己去看病時，忘記攜帶健保卡，沒想到結帳時看到押金竟然高達9000多元，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近因為腸胃炎，去醫院看診，但是因為匆忙出門而忘記帶健保卡，於是先自費看病，結帳時看到竟然要9000多的押金，不要說你們不信，我也不信，突然發覺，我們要珍惜健保，不要浪費醫療資源啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「沒忘記帶過，不知道原來看病沒健保這麼驚人....」、「這些費用還是因為在台灣便宜了，國外看個感冒要六千」、「我之前急性腸胃炎忘記帶健保卡，住一星期，那押金費用.....自行想像」、「台灣健保真的太強了....救了好多人」。
中天自焚男指名送紅包 戴立綱痛心：好好愛護身體
一名男子2日晚間前往位於內湖的中天電視台，留下不吃毒豬的陳情信、請警衛轉交1封紅包給主播戴立綱，在門口大喊「為什麼要開除王又正？」隨後潑汽油自焚，整個人燒成火球，造成2度燒傷。對此，戴立綱表示「聽到同事說有支持我們的朋友，在我們錄影的同時，做出了傷害自己的事情，讓我感到非常難過！」
戴立綱在臉書回應「謝謝許許多多朋友的支持，相挺，讓我們中天新聞台，繼續加足馬力前進，但是，大家要愛護我們的朋友，愛護我們的家人，更要好好愛護自己的身體，當你們擁有健康的身體來全力相挺，我們才有更強的動力往前衝，謝謝所有的朋友，在這動盪的時代，一定要冷靜，心平氣和，不要衝動，願心開運轉福來！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。