38歲網紅娶73歲嬤超夯！驚人「造假證據」全曝光：太扯了

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疑點一、無法公開戶籍謄本
網友質疑如果兩個人是真正的夫妻的話，只要公開一張戶籍謄本就能證明夫妻身份，但兩人卻是公開了各自的身分證謄本，而且兩人身分證謄本的住址也不同。
疑點二、公開的照片都是近日照
網友發現兩人對外宣稱在一起已經8年，但是根據他們公開的照片，有許多都是最近才拍的照片，例如近日的照片與第一支上傳的影片，兩人穿著完全一模一樣。
疑點三、以前一起慶生？蛋糕詭異點被抓包
眼尖網友發現，在夫妻公開所謂「以前一起慶生」的照片中，其實也是今年才拍的，網友們查出，照片裡的蛋糕是今年2020年的最新款。
疑點四、兩人接吻男生眼神不真誠
在公開兩人的接吻影片當中，男子露出了很沮喪的表情，明顯眼神直視著遠方，而不是妻子，網友們表示「在一起8年的情侶應該不可能會露出這樣的表情」。
疑點五、說是偶然拍片！商業合作細節卻熟知？
夫妻倆雖然堅稱是偶然間才開始拍攝「吃播影片」，但在影片的簡介欄裡面，卻還有英文翻譯介紹，甚至提供了業配邀請的郵箱，影片縮圖以新加入影音創作者來說，做得相當專業，遭質疑是為拍片而假裝夫妻的演員。
而該對夫妻目前持續在韓國論壇備受討論，不少韓國網民表示「一開始出來就覺得是假的呀ㅋㅋㅋ」、「要假扮也應該扮母子吧TT」、「是不是還有更多沒爆出來的事情呢」、「真的是太嚇人了」、「男生接吻時看著遠方的樣子，真的太好笑了ㅋㅋㅋ」、「本來因為好奇才去看，果真是造假被抓到，真是無奈呀」。（編輯：張嘉哲）