38歲網紅娶73歲嬤超夯！驚人「造假證據」全曝光：太扯了

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38歲網紅娶73歲嬤超夯！驚人「造假證據」全曝光：太扯了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 07:05:45｜update2020-12-04 07:17:43

▲南韓一名38歲網紅「波仔」，娶了73歲的女人當妻子，引發網友高度關注。（圖／翻攝다정한부부 a loving couple）
▲南韓一名38歲網紅「波仔」，娶了73歲的女人當妻子，引發網友高度關注。（圖／翻攝다정한부부 a loving couple）
現在自由戀愛的風氣盛行，只要兩人真心相愛，年齡、身高差距都不是什麼問題，南韓一名38歲的男網紅，不久前才宣布和73歲的女友結婚，引爆高度關注，但卻被南韓網友揪出五大「造假證據」，質疑這一切都是為了要拍影片而造假，再次掀起話題。
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這名來自南韓的網紅叫做「波仔」，今年38歲，他不畏外界的眼光，雖然知道妻子已經73歲，與自己歲數相差非常多，但是仍舊真誠追愛，在韓國論壇上引發極大的討論度，而韓國知識型頻道DanQ來了，也整理了南韓網友揪出的「五大造假疑點」。
▲南韓一名38歲網紅「波仔」，娶了73歲的女人當妻子，南韓網友抓出五大疑點質疑兩人關係造假。（圖／翻攝다정한부부
▲南韓一名38歲網紅「波仔」，娶了73歲的女人當妻子，南韓網友抓出五大疑點質疑兩人關係造假。（圖／翻攝다정한부부 a loving couple）
疑點一、無法公開戶籍謄本

網友質疑如果兩個人是真正的夫妻的話，只要公開一張戶籍謄本就能證明夫妻身份，但兩人卻是公開了各自的身分證謄本，而且兩人身分證謄本的住址也不同。

疑點二、公開的照片都是近日照

網友發現兩人對外宣稱在一起已經8年，但是根據他們公開的照片，有許多都是最近才拍的照片，例如近日的照片與第一支上傳的影片，兩人穿著完全一模一樣。

▲網友發現兩人公開的照片中，被發現都是近日才拍的照片。（圖／翻攝DanQ頻道）
▲網友發現兩人公開的照片中，被發現都是近日才拍的照片。（圖／翻攝DanQ頻道）
疑點三、以前一起慶生？蛋糕詭異點被抓包

眼尖網友發現，在夫妻公開所謂「以前一起慶生」的照片中，其實也是今年才拍的，網友們查出，照片裡的蛋糕是今年2020年的最新款。

疑點四、兩人接吻男生眼神不真誠

在公開兩人的接吻影片當中，男子露出了很沮喪的表情，明顯眼神直視著遠方，而不是妻子，網友們表示「在一起8年的情侶應該不可能會露出這樣的表情」。

▲網友發現兩人公開接吻影片中，男生眼神非常不真誠。（圖／翻攝DanQ頻道）
▲網友發現兩人公開接吻影片中，男生眼神非常不真誠。（圖／翻攝DanQ來了頻道）
疑點五、說是偶然拍片！商業合作細節卻熟知？

夫妻倆雖然堅稱是偶然間才開始拍攝「吃播影片」，但在影片的簡介欄裡面，卻還有英文翻譯介紹，甚至提供了業配邀請的郵箱，影片縮圖以新加入影音創作者來說，做得相當專業，遭質疑是為拍片而假裝夫妻的演員。

而該對夫妻目前持續在韓國論壇備受討論，不少韓國網民表示「一開始出來就覺得是假的呀ㅋㅋㅋ」、「要假扮也應該扮母子吧TT」、「是不是還有更多沒爆出來的事情呢」、「真的是太嚇人了」、「男生接吻時看著遠方的樣子，真的太好笑了ㅋㅋㅋ」、「本來因為好奇才去看，果真是造假被抓到，真是無奈呀」。（編輯：張嘉哲）
 
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