疫情居高不下　土耳其將開始接種中國疫苗

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疫情居高不下　土耳其將開始接種中國疫苗

中央社

calendar_today2020-12-04 08:51:55

▲土耳其新冠肺炎確診和病故數持續激增，衛生部長克扎宣布，採購的中國試驗性疫苗將於11日開始出貨，土耳其將成為最早對公民接種武漢肺炎疫苗的國家之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其新冠肺炎確診和病故數持續激增，衛生部長克扎宣布，採購的中國試驗性疫苗將於11日開始出貨，土耳其將成為最早對公民接種武漢肺炎疫苗的國家之一。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其武漢肺炎確診和病故數持續激增，衛生部長克扎宣布，採購的中國試驗性疫苗將於11日開始出貨，土耳其將成為最早對公民接種武漢肺炎疫苗的國家之一。
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克扎（Fahrettin Koca）11月25日宣布已簽約向中國的北京科興生物技術公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。此一疫苗正進行最後階段的第3期人體試驗。
他2日深夜在推特發文指出，向中國採購的疫苗將於11日開始出貨。克扎指出，一旦土耳其實驗室確認疫苗安全無虞，並且針對最新試驗完成初步評估後，就會核發早期使用授權。

他表示：「若一如我們所預期地繼續呈現正面進展，土耳其將成為全球第一個在早期階段就開始進行疫苗接種的國家之一。」

權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）11月間認為北京科興生物技術公司疫苗保護力「有待確認」。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech，以及美國莫德納生物技術公司（Moderna）都表示，其研發的疫苗保護效力逾90%；英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）則表示，其疫苗保護效力達70%至90%。

克扎指出，土耳其將會分4階段進行疫苗接種，其中第一階段先以醫護人員、65歲以上公民、安養機構長者、殘障或其他照護機構服務對象為主；接下來輪到提供必要服務的工人、至少有一種慢性病的50歲以上公民；第3階段則是至少有一種慢性病的50歲以下公民；其他公民將於第4階段施打疫苗。土耳其人口總數有8300萬。

他表示，藥局也會販售其他疫苗。克扎說：「12月會出貨至少1000萬劑疫苗，2021年1月2000萬劑，2月再1000萬劑。」

克扎先前指出，輝瑞─BioNTech疫苗12月將對土耳其出貨100萬劑。土耳其同時參與北京科興生物技術公司、輝瑞─BioNTech兩種疫苗臨床試驗，並且正在研發本土疫苗。
根據衛生部3日晚間疫情通報，過去24小時新增3萬2381起武漢肺炎病例，187例喪生；累計52萬167例確診、1萬3216人病故。土耳其武漢肺炎新增病例居高不下，當局宣布週末全面封鎖56小時，週間自深夜至清晨宵禁等措施。（編輯：黃自強）1091204
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