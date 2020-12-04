熱錢擋不住！新台幣開盤衝「彭淮南防線」 盤中至28.3元
熱錢擋不住！新台幣開盤衝「彭淮南防線」 盤中至28.3元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-04 10:14:16
熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率今（4）日開盤就衝破28.50元的「彭淮南防線」，以28.43元兌1美元開出，升值2.38角，不久後揚升3.68角，來到28.3元，創23年半新高。而台股早盤再站上萬四，10點鐘左右來到14103點，股匯齊揚。
昨（3）日新台幣兌美元，盤中最高勁揚3.65角，來到28.401元，突破「彭淮南防線」，但隨著市場「老大」中央銀行頻頻進場調節之下，終場收28.668元，升值9.8分，為9年半以來新高。而今日開盤卻直接衝破「彭淮南防線」，以28.43元兌1美元開出，升值2.38角，不久後揚升3.68角，來到28.3元，創23年半新高。近來新台幣升值壓力大，幾度盤中升破28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」，但卻傳出監察院發函要央行對於進場調節匯率說明。而央行總裁楊金龍日前接受立委質詢時表示，對於是否成為美國匯率操縱國，他認為台灣很可能已符合2項條件，恐被列入觀察名單。