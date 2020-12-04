點亮植愛樹　愛心關懷弱勢朋友

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承辦單位之一的創世基金會嘉義院，4日與遠東百貨嘉義店合作辦理「點亮植愛樹」活動，藉此來協助植物人常年服務及第31屆寒士吃飽30活動，並由遠東百貨嘉義店張金森副店長、蘭潭獅子會劉充霈會長及獅友們共同出席，親筆在植愛卡寫下祝福小語，有人為家人祈福、或寫下明年展望，更有對植物人滿滿的關懷。眾人將植愛卡掛上樹梢、點亮植愛樹，邀請鄉親關懷同鄉弱勢朋友，讓心亮起來。
嘉義市蘭潭獅子會會長劉充霈表示，當得知該活動亟需協助，便力邀獅友一起植下愛的種子，共認助22份，他也知道植物人照顧、服務是漫長且艱辛，獅子會的宗旨是關懷社會，服務弱勢，眼下耶誕節即將到來，希望人人都能來當植物人的聖誕老公公，點亮植愛樹，祝福所愛的人，也幫助植物人。
創世基金會嘉義院院長蕭伃雯指出，植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30活動，預計在110年2月1日至2月9日，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家，凡認助1份「植愛年禮及祝福紅包」，即可在植愛樹掛上祝福小卡，亦可獲得大甲鎮瀾宮開運錢母；「植愛樹」活動自109年12月4日至31日止，將持續擺放於遠東百貨嘉義店一樓右側門，歡迎社會大眾一起讓把愛點亮、傳送幸福。