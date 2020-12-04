點亮植愛樹　愛心關懷弱勢朋友

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點亮植愛樹　愛心關懷弱勢朋友

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-12-04 15:20:21

點亮植愛樹　愛心關懷弱勢朋友
▲創世嘉義院協同遠東百貨嘉義店、蘭潭獅子會共同辦理點亮植愛樹。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
已連續推動31年的「寒士吃飽30」社會愛心辦桌活動，今年因受新冠肺炎疫情影響，不得不剎車叫停，但為求社會溫馨及香火延續，今年改採以「送禮到家」的服務方式進行，承辦單位會將募集到的「植愛年禮及祝福紅包」，親送到弱勢朋友家中，一起分享社會溫暖。
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▲蘭潭獅子會會長劉充霈代表致贈禮金予創世基金會嘉義院院長蕭伃雯。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
▲蘭潭獅子會會長劉充霈代表致贈禮金予創世基金會嘉義院院長蕭伃雯。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
承辦單位之一的創世基金會嘉義院，4日與遠東百貨嘉義店合作辦理「點亮植愛樹」活動，藉此來協助植物人常年服務及第31屆寒士吃飽30活動，並由遠東百貨嘉義店張金森副店長、蘭潭獅子會劉充霈會長及獅友們共同出席，親筆在植愛卡寫下祝福小語，有人為家人祈福、或寫下明年展望，更有對植物人滿滿的關懷。眾人將植愛卡掛上樹梢、點亮植愛樹，邀請鄉親關懷同鄉弱勢朋友，讓心亮起來。
▲獅友們在植愛樹掛上祝福小卡。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
▲獅友們在植愛樹掛上祝福小卡。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
嘉義市蘭潭獅子會會長劉充霈表示，當得知該活動亟需協助，便力邀獅友一起植下愛的種子，共認助22份，他也知道植物人照顧、服務是漫長且艱辛，獅子會的宗旨是關懷社會，服務弱勢，眼下耶誕節即將到來，希望人人都能來當植物人的聖誕老公公，點亮植愛樹，祝福所愛的人，也幫助植物人。
▲遠百嘉義店響應愛心關懷。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
▲遠百嘉義店響應愛心關懷。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.4）
創世基金會嘉義院院長蕭伃雯指出，植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30活動，預計在110年2月1日至2月9日，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家，凡認助1份「植愛年禮及祝福紅包」，即可在植愛樹掛上祝福小卡，亦可獲得大甲鎮瀾宮開運錢母；「植愛樹」活動自109年12月4日至31日止，將持續擺放於遠東百貨嘉義店一樓右側門，歡迎社會大眾一起讓把愛點亮、傳送幸福。
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