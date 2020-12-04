嘉市國際管樂節　搖滾盛大登場

嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明(110)年1月3日盛大展開，踩街嘉年華將則於19日下午2點於噴水圓環盛大登場，今年的嘉義市國際管樂節將帶來全新的企劃與陣容，主題為「管樂搖滾BAR」，透過跨界的碰撞，激盪出不一樣的火花，更要讓您顛覆對傳統管樂的印象。

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跨界晚會以「搖滾體育場」為主軸，目標打造一場搖滾風格的跨界晚會，今年特別調整了晚會的形態與內容，是一個跨界、實驗、創新的晚會，整體節目為120分鐘不斷電的表演，包括管樂團、變換隊形表演、搖滾樂團、嘻哈及舞團共同演出，節目精彩可期。本次也特別邀請臺北市建國中學樂旗隊，他們是臺灣第一支成立的「美式室外行進樂隊」，2018及2019年更獲得WAMSB世界行進樂隊大賽亮眼成績，獲得總冠軍以及亞軍之殊榮，期待他們在晚會上的演出。本次最特別的，是要介紹晚會特邀團隊-老王樂隊，老王樂隊以新台灣後民謠的曲風，於2017年9月發行第一張EP《吾十有五而志於學》，亦在2019年發行第一張完整專輯《吾日三省吾身》，老王樂隊將以他們獨特的搖滾音樂結合管樂演奏，兩者之間會激盪出什麼火花，實在是令人期待。

本次室內音樂會也安排了一場次跨界演出《宇宙之音》音樂會，特別邀請到俄羅斯作曲家Alexander Nyankin重新編曲霍爾斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍梶間聡夫老師擔綱指揮，結合國樂及管樂共同演奏，由高雄市民管樂團及國樂演奏家擔綱演出，誠摯邀請大家一同來聆賞。室內音樂會12月18日至26日演出場次訂於12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票、27日至1月3日演出場次則訂於12月11日起於文化局1樓服務台開放民眾索票，每人每場次最多索取2張。

為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，並保持社交距離，體溫超過37.5度民眾，禁止入場，嘉義市國際管樂節最新消息以及詳細內容，請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」查詢。