泰網紅無厘頭泡麵廣告爆紅　網友笑翻：哥吉拉是你？

在先前的中泰網友論戰以及泰國示威活動中，泰國人已經向我們展示了他們渾然天成的「泰式幽默」，而泰國廣告更是以創意和感人著稱。近日，一名泰國網紅Youtuber在臉書上釋出自己為泰國泡麵品牌拍攝的業配廣告圖，劇情是他在家吃泡麵吃到「噴火」，最後還出動消防隊員前來滅火，搞笑的主打泡麵的超辣風味，讓網友紛紛在底下按讚回應。

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這名網紅「บ้านกูเอง」平日經常在Youtube上拍攝搞笑影片或Vlog，風格多元也不怕扮醜，吸引一票粉絲訂閱。近日，他在臉書粉專中釋出一系列業配廣告圖，以圖示開展劇情。故事開頭先是媽媽回家發現房子著火，趕緊叫來消防人員滅火，消防人員破門而入看到這名網紅趴在地上不動，狀況相當危急。

▲一名泰國網紅Youtuber在臉書上釋出自己為泰國泡麵品牌拍攝的業配廣告圖，劇情是他在家吃泡麵吃到「噴火」，最後還出動消防隊員前來滅火。（圖／翻攝自臉書）

雖然沒有拍攝影片，但靠著浮誇的表情和後製P圖，他把劇情演繹的相當生動，不禁博得網友一笑，也成功推銷「Maggi Fusian World Taste」的杯麵，讓網友留言大讚表示看完真的想嚐一嚐這個辣到讓人噴火的泡麵。該片臉書貼文已經獲得超過 2 萬個讚及近 4 萬次分享。