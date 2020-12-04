菲裔女因變性被逐出家　奪下選美后冠讓父刮目相看

2020年紐西蘭洲際小姐大賽在10月舉行，由菲律賓裔的變性女子 Arielle Keil 奪下后冠，打破紀錄成為賽事開辦以來首位跨性別冠軍佳麗。而 Arielle 也透露，自己來自保守天主教家庭，從小因性別氣質陰柔、時常扮裝成女生而與爸媽發生衝突，後來更在2017年被迫離家。不過，奪冠後她開心表示，爸爸看到自己的努力和成功也逐漸開始支持，更稱「爸爸現在以我為榮」。

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Arielle 出生於菲律賓達沃市（Davao City），原名為 Andrew，後來隨著父母遷居至紐西蘭奧克蘭市（Auckland）。Arielle表示，自己從小就覺得自己是女生，因此也對女生的東西很感興趣，而天主教徒的父母對她女性化的傾向則十分反對。Arielle長大後越來越渴望成為女生，因此開始服用賀爾蒙藥物、並且學會化妝、以女生打扮示人，讓爸爸忍無可忍，在2017年要他作出決斷，如果不停止這些行為，就離開家。

▲2020年紐西蘭洲際小姐大賽在10月舉行，由菲律賓裔的變性女子 Arielle Keil 奪下后冠，打破紀錄成為賽事開辦以來首位跨性別冠軍佳麗。（圖／翻攝自臉書）

所幸他後來受到一間教會收容，並調適心情努力工作，朝著變性的夢想前進，最終也如願到泰國做手術，成為女人。沒想到現在參加選美比賽又一舉得冠，讓她興奮表示，「有實現夢想的感覺，簡直不敢置信」。

Arielle 表示，奪得選美比賽讓她向父親證明了自己想成為女生不是一個『過渡性階段』，而是嚴肅的終身大事，而她離家獨立生活、最終找到人生目標並加以實踐的毅力與決心也贏得父親的尊敬與認可。賽後，父親在與她斷絕聯繫三年半後聯繫了她，如今父女兩人重新開始建立關係，儘管母親仍不願與她見面，但Arielle相信這是一個改變的開始，母親未來也會慢慢接納她的。