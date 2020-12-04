社區防毒網大邁進　鹽埕21里辦設毒品防制關懷站

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社區防毒網大邁進　鹽埕21里辦設毒品防制關懷站

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-12-04 20:12:19

▲鹽埕區21位里長合作，於里辦公處設置「社區毒品防制關懷站」，今(4)日於鹽埕區行政中心舉行啟動儀式。（圖／高市毒防局提供）
▲鹽埕區21位里長合作，於里辦公處設置「社區毒品防制關懷站」，今(4)日於鹽埕區行政中心舉行啟動儀式。（圖／高市毒防局提供）
高雄市政府毒品防制局首創於里辦公處設置「社區毒品防制關懷站」，就近提供社區民眾毒品防制宣導、關懷與諮詢服務，11月首先與田寮區10位里長攜手合作，12月再與鹽埕區21位里長合作，於里辦公處設置「社區毒品防制關懷站」，今(4)日於鹽埕區行政中心舉行啟動儀式。
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現場毒防局長林瑩蓉、運發局局長侯尊堯、民政局專委宋貴龍、鹽埕區公所區長顏賜山及鹽埕區21位里長全員到齊，共同宣示發揮社區互助精神，齊力反毒，營造「社區防毒安全網」，逾300位里民熱情參與，宣示後隨即進行講習訓練。
▲毒防局長林瑩蓉表示，毒品零容忍是中央與地方一貫堅守的立場。（圖／高市毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉表示，毒品零容忍是中央與地方一貫堅守的立場。（圖／高市毒防局提供）
毒防局長林瑩蓉表示，毒品零容忍是中央與地方一貫堅守的立場，面對新興毒品樣態百出之危害，政府應從前端預防宣導、源頭查緝、後端多元輔導全方位介入，尤其新興毒品的成分不明且混摻多種毒品，致死案例頻傳，也衍生許多治安問題，高雄市查獲毒品初犯雖有逐年降低，但在致死率上，根據高檢署統計，今年1-9月吸食新興毒品的死亡人數已是去年2倍以上，毒防局積極結合各網絡單位、民間團體、宗教團體等各方力量共同阻絕毒品，率全國之先設置里辦公處毒品防制關懷站，特別感謝各位里長們的全力支持，用最接地氣的方式提供毒品防制宣導、關懷與諮詢服務，讓民眾隨時掌握最新毒品防制新知及活動，也能撥打24小時免付費關懷諮詢專線0800-770-885即時尋求毒防局協助，共同建置社區防毒網，發揮社區互助精神，成為社會安全網最重要的支撐環節。

▲鹽埕區設置「社區毒品防制關懷站」，逾300位里民熱情參與。（圖／高市毒防局提供）
▲鹽埕區設置「社區毒品防制關懷站」，逾300位里民熱情參與。（圖／高市毒防局提供）
此外，林瑩蓉也強調，里鄰長是最貼近社區民眾的第一線，今天與鹽埕區各里長攜手合作，於里辦公處設置毒品防制關懷站，改變毒防局以往與社區里民互動的宣導方式，用陳市長「緊緊緊」的標準做好社區毒品防制工作，也為毒防局建置綿密防毒網立下重要里程碑，將持續在高雄市38個行政區擴充據點。

鹽埕區長顏賜山表示，一般人對毒品的態樣及危害都不甚了解，尤其現在新興毒品偽裝咖啡包、奶茶包，以及有「死神」稱號的PMMA超級搖頭丸，易受引誘而誤觸毒品，因此，即時讓每位社區里民了解毒品防制資訊及諮詢管道有其必要性，本次結合鹽埕區21個里辦公處與毒防局合作，設置毒品防制關懷站，拉近毒防局與里民服務距離，同時營造社區無毒家園。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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