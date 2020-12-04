羅志祥IG再發文！澄清搶女友、性騷擾、忘恩負義疑雲

羅志祥（小豬）今年4月被交往9年的大陸網紅女友周揚青，以「毀滅性分手文」公開其渣男真面目，形象受到重創，神隱超過7個月，日前他接受雜誌專訪，不僅再次向周揚青和粉絲致歉，也為自己復出做準備，今（4）日傍晚，他又透過IG，分享了這次採訪的後記，並以4大點：「搶歐弟女朋友」、「忘恩負義不知感恩」、「性騷擾疑雲」、「見縫插針無妄之災」，澄清過往種種針對他的指控。

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小豬直言自己沒有搶歐弟女友，對於過去傳出他搶歐弟女友，以及在極樂泳池開趴等指控，一一做出澄清，希望能還自己一個清白，他說：「我沒有搶他女朋友，歐弟在綜藝節目上說他在當兵前把女友交給他最好的兄弟照顧，旁邊另一位主持人說『小豬呀』，歐弟沒有回應接著說他退伍回來後女朋友跟他說『謝謝你找了一個很會照顧我的人來照顧我』。後來Makiyo曾在節目裡面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟我在一起的，不是我中間插足，然而網路上並沒有因為Makiyo的澄清，就停止『羅志祥搶歐弟女朋友』話題的發酵」

另外，小豬也對外界謠傳他舉辦宜蘭極樂泳池趴，提出澄清，他表示自己只是單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，但沒想到會被媒體形容成「淫亂派對」，感到相當無奈。

▲羅志祥對於許多誤解相當無奈。（圖／羅志祥IG）

至於和恩人楊登魁，以及前經紀人孫德榮過往的糾紛，小豬則表示，當年雖然缺席楊登魁的追思會，但其實早就去過靈堂祭拜捻香，卻因為傳達有誤會，讓郭建宏老闆以為他是為了出席《美人魚》電影首映會所以缺席，後來郭老闆發現是自己搞錯，透過經紀人來致歉，但卻沒有被媒體大肆報導。

而孫德榮在過去20幾年，總是對外放話「羅志祥說我性騷擾」，但其實他從來沒有說過任何一句孫總的不是，堅決否認自己說過孫德榮性騷擾他這句話！此外，對於有小模見縫插針，說他要帶她去歐洲，還要對他提出告訴，羅志祥更不解，因為事實上，對方只是上過他的節目，他完全不認識對方，但他的無力解釋，卻被傳得言之鑿鑿。

文末，羅志祥表示自己這次接受專訪的背後原因，是希望能有機會作出澄清，「請大家把不屬於我的標籤撕除，讓我從（重）新開始，需要承擔，沒有選擇逃避，逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己」，而倘若無法回到以前的高點？小豬則堅信，只要保持對舞台的熱情，以及對工作不服輸的精神，相信大家終究會看到他的專業與努力。