羅志祥IG再發文！澄清搶女友、性騷擾、忘恩負義疑雲

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，小豬也對外界謠傳他舉辦宜蘭極樂泳池趴，提出澄清，他表示自己只是單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，但沒想到會被媒體形容成「淫亂派對」，感到相當無奈。
至於和恩人楊登魁，以及前經紀人孫德榮過往的糾紛，小豬則表示，當年雖然缺席楊登魁的追思會，但其實早就去過靈堂祭拜捻香，卻因為傳達有誤會，讓郭建宏老闆以為他是為了出席《美人魚》電影首映會所以缺席，後來郭老闆發現是自己搞錯，透過經紀人來致歉，但卻沒有被媒體大肆報導。
而孫德榮在過去20幾年，總是對外放話「羅志祥說我性騷擾」，但其實他從來沒有說過任何一句孫總的不是，堅決否認自己說過孫德榮性騷擾他這句話！此外，對於有小模見縫插針，說他要帶她去歐洲，還要對他提出告訴，羅志祥更不解，因為事實上，對方只是上過他的節目，他完全不認識對方，但他的無力解釋，卻被傳得言之鑿鑿。
文末，羅志祥表示自己這次接受專訪的背後原因，是希望能有機會作出澄清，「請大家把不屬於我的標籤撕除，讓我從（重）新開始，需要承擔，沒有選擇逃避，逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己」，而倘若無法回到以前的高點？小豬則堅信，只要保持對舞台的熱情，以及對工作不服輸的精神，相信大家終究會看到他的專業與努力。