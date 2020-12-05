日本新冠肺炎疫情升溫　菅義偉：有強烈危機感

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談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的防疫，菅義偉表示，為了支援配合籲請縮短營業時間的餐飲店等，會備妥一筆1兆5000億日圓的地方創生臨時交付金（分配款）。
對於目前武漢肺炎新增的確診病例數增加、重症病患人數創新高，他強調，懷有強烈的危機感，應高度警戒。
菅義偉目標2050年達成「碳中和」（carbonneutral），造成溫室效應的排碳量實質上為零。他說，為了環境的投資，將創設金額高達2兆日圓的基金，對於懷有雄心大志進行革新、勇於挑戰的企業，今後10年會持續給予支援。
針對反映於2020年度（至2021年3月底的財會年度）第3次補正（追加）預算的追加經濟對策，他表示，將編列逾1兆日圓有關數位化革新的預算。
針對為鼓勵民眾利用「個人碼」以活絡消費的「個人碼點數」活動的實施期限，他說，如果到2020年度末期前辦妥「個人碼」卡的民眾，個人碼點數的實施將延長半年。目前規定的期限是到明年3月底為止。至於追加經濟對策，預定本月8日決定。
菅義偉9月16日就任首相後，主張不孕治療適用保險的制度。他今天表示，將從2022年度開始實施，男性也將是適用健保的對象。在適用保險前，將擴充現行的補助制度，排除所得限制，接受不孕治療第2次以後的補助將倍增至30萬日圓。此外，對於不育症的檢查、因做癌症治療導致不孕，政府將實施新的支援措施。
日本今天武漢肺炎確診病例達2442例，因確診死亡者有45人，創單日新高，刷新本月1日單日41死的紀錄。
到目前為止，日本境內確診及機場檢疫等在內確診病例共15萬8441例。此外，豪華郵輪鑽石公主號712例。在日本境內確診死亡者2306人，加上鑽石公主號13人，共2319人。（編輯：徐睿承）1091205