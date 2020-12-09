中芯再被美方制裁！半導體發展受衝擊　台廠直接受惠

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從資本支出觀察，受到中國大陸半導體政策自主化推動，中芯大舉擴廠與擴產，第二季至第三季是購買設備最積極的區間，然在2020年10月被列入美國出口管制關注名單後，第四季美國設備商Applied Materials、Lam Research、KLA等業者的設備、零組件出口至中芯時受到管制、供貨期延長或有不確定性，使中芯不得不將資本支出自今年第二季計畫的67億美元，下修至第四季59億美元，並放慢擴產步調加以因應。
儘管「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」會完全杜絕來自美國的投資，然中芯仍有中國大陸其他投資方的注資項目，因此資本支出並未完全受到影響。
而從客戶結構來看，中芯的客戶以中國大陸IC設計業者為主，2020年第三季其香港及中國地區營收占比達69.7%、歐洲11.7%，而受到中美科技戰和中國大陸半導體政策自主化影響，北美區域營收已自2018年第三季33%，大幅降低至今年第三季18.6%，本次限制美方投資的舉動，將再度減少美國IC設計業者的投片意願，使其北美區域營收再度下降。
整體而言，拓墣產業研究院認為，本次主要是針對美國投資方的限制，短期對中芯資本支出影響程度較低，不過若美國設備商的設備許可仍未通過，對中國大陸晶圓代工產能、先進製程發展及中芯客戶結構將有長遠的影響。
而在非陸系客戶提高轉單意願的情況下，台廠如台積電（TSMC）、聯電（UMC）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS）仍為直接受惠的業者。然目前所有業者產能至2021上半年皆已滿載，若要承接部分來自中芯的訂單需要二到三季，現階段中芯已積極與陸系客戶合作進行開案試產，以維持2020年第四季至2021年的產能利用率，若未來遭列入實體清單，才能減緩對企業營運與中國大陸晶圓代工發展的衝擊。