疫情中拜登預期就職典禮簡化　恐無遊行盛況

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疫情中拜登預期就職典禮簡化　恐無遊行盛況

中央社

calendar_today2020-12-05 09:22:19

▲美國總統當選人拜登表示，因為新冠疫情肆虐，他預期明年1月的就職儀式會在規模較小的典禮中完成，重點是要保持安全。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統當選人拜登表示，因為新冠疫情肆虐，他預期明年1月的就職儀式會在規模較小的典禮中完成，重點是要保持安全。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社德拉瓦州威明頓市4日綜合外電報導）美國總統當選人拜登今天表示，因為2019冠狀病毒疾病肆虐，他預期明年1月的就職儀式會在規模較小的典禮中完成，重點是要保持安全。
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拜登告訴記者：「我們將遵循科學和專家給的建議來保持人員安全。」
他說：「所以，幾乎不太可能讓上百萬人擠進華府國家廣場（National Mall）。我想，也不太可能沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）舉辦大型就職遊行。」

「我猜，還是會搭個台子舉辦儀式，但我不知道一切會怎麼進行。」

最近幾任美國總統都是在國會山莊（US Capitol）的戶外儀式中宣誓就職，他們的前一任總統也會出席。但現任總統川普拒絕承諾參加這次儀式，並持續拒絕承認大選結果。

78歲的拜登，將在2021年1月20日，宣示就任美國第46位總統。

拜登表示，相較於傳統的就職典禮，他希望這次儀式能「比較像（民主黨）代表大會那樣。」

因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關係，今年民主黨代表大會（Democratic Convention）大部分都採線上方式進行。

拜登說：「我想，你會在全美各州看到許多線上活動，而那將比以往吸引更多人參與。」

他說：「人們想要慶祝、想要說我們接棒了，我們正在向前邁進，民主正在運作。」
拜登還表示，他能肯定的一件事，就是「在我的就職演說中，我將請民眾承諾，戴口罩100天。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1091205
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