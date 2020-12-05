快訊／新增3名境外移入個案　下午1400莊人祥說明

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指揮中心昨(4)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案688至691），其中1人自印尼入境，其餘3人自美國入境。

指揮中心統計，截至目前國內累計11萬2125例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬9812例排除），其中690例確診，分別為598例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、572人解除隔離、111人住院隔離中。