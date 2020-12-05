快訊／新增3名境外移入個案 下午1400莊人祥說明
快訊／新增3名境外移入個案 下午1400莊人祥說明
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-05 10:04:43
又傳境外移入確診個案 ！中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（5）日14:00將召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明新增3名境外移入個案。
指揮中心昨(4)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案688至691），其中1人自印尼入境，其餘3人自美國入境。指揮中心統計，截至目前國內累計11萬2125例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬9812例排除），其中690例確診，分別為598例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、572人解除隔離、111人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。