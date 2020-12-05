產婦接種流感疫苗後心肌炎亡 莊人祥：等待病毒培養釐清
產婦接種流感疫苗後心肌炎亡 莊人祥：等待病毒培養釐清
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-05 15:46:32
今年10月5日有位產婦施打流感疫苗，但隨後出現發燒罹患心肌炎，引發多從器官衰竭，原本等待醫院換心，但傳出該名產婦不幸過世的消息。而衛福部疾管署副署長莊人祥今（5）日證實該名產婦已過世，並表示已協助家屬做預防接種受害救濟的申請，目前持續收集病歷，並等待病毒培養以釐清原因。
一名28歲女子今年9月初生產，生產後於10月5日施打流感疫苗，但之後出現發燒、胸口悶痛症狀，9日昏倒送醫並插上葉克膜，後續轉診到台大，判定是猛爆性心肌炎。家屬質疑，原本健康的人為何打完疫苗後會出現心肌炎？而之前疾管署回應，初步調查因心肌炎與細菌或病毒感染比較有關，與疫苗的關聯比較少，需等待進一步釐清。如今傳出該名產婦已經過世，為此，福部疾管署副署長莊人祥今日證實這項消息，表示相當遺憾，已協助家屬做預防接種受害救濟的申請，目前持續收集病歷資料，並等待醫院病毒培養以釐清原因，也會把收集來的病歷資料完整交給審查委員鑑定。他指出「死因是否跟疫苗有關，目前不適合說什麼，但依照過去全球施打的經驗來看，是安全的」。