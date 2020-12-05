徐佳瑩「催淚神曲」唱出同志情感　李李仁演技再加持

電影《迷失安狄》正式預告曝光後，在網路上引起廣大迴響，更有不少影迷詢問，預告內徐佳瑩所唱的溫柔歌曲何時能完整曝光？這首新曲《沒顏色的花》，是徐佳瑩為《迷失安狄》特別打造的專屬主題曲，彷彿像是透過安狄的靈魂，從第三者的角度看盡他人生的嗔、癡、愛。

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《沒顏色的花》貼合《迷失安狄》探討關於人性與愛的議題，是繼金馬獎最佳原創電影歌曲《刻在我心底的名字》之後，又一動聽歌曲，其中歌詞裡寫道「等自由呼吸，比死亡堅強」，「我應該綻放，就綻放，趁我還夠堅強」，不但特別貼合電影主角安狄的心境，更讓人理解到，即便安狄做出如此與眾不同的選擇，依然努力生活，才能夠綻放美麗花朵。

▲▼徐佳瑩被李李仁（上圖，下圖左二）的演技感動。（圖／滿滿額娛樂）

徐佳瑩此次為《迷失安狄》獻唱專屬主題曲，除了本身對跨性別議題充滿興趣，也一直傾心於李李仁的精湛演技，更為他所飾演的「安狄」充滿期待，徐佳瑩表示，她就是特別想知道一向豪邁直爽的李仁哥，這次該如何完美詮釋一名跨性別者，才會立刻答應演唱主題曲的邀約。

而當她看完《迷失安狄》，更被片中安狄等4位主角們的勇氣給深深打動，其中一幕4人一起逛家具店，想像未來的「家」的片段，讓徐佳瑩深深感受到，即便他們的人生總是充滿挫折、不敢擁有夢想，卻在彼此的陪伴之下，願意講出自己的願望，「那個當下是用再多錢都買不到的，這個橋段讓我很感動」。徐佳瑩同時也對《迷失安狄》下了註解，「愛本來就是無國界的，這是我從小就沒懷疑過的事情」，更暖心喊話「不管你愛的是誰，都需要被尊重」。